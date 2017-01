PS:n Ritva Elomaa: Soveltuvuusarviointi pakolliseksi sosiaali- ja terveysalan pääsykokeissa

Perussuomalaisten kansanedustaja Ritva Elomaa vaatii soveltuvuusarviointia pakolliseksi sosiaali- ja terveysalan pääsykokeissa.

– Olen nostanut soveltuvuuskokeiden merkityksen esille useampaan otteeseen viime vuosina. Potilasturvallisuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että sosiaali- ja terveysalan erityisvaatimukset otetaan opiskelijavalinnoissa huomioon, toteaa perussuomalaisten kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Ritva Elomaa tiedotteessaan.

Yle uutisoi tänään, että oppilaitokset ja ammattiliitot ovat valmiita palauttamaan soveltuvuuskokeet ja pakolliset haastattelut sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten pääsykokeisiin. Soveltuvuuskokeiden merkitystä opiskelijavalinnoissa on viime vuosina vähennetty. Kehitys on johtanut opiskelujen keskeyttämiseen, sekä ammattioikeuksien poistamiseen. Usein taustalla on päihdeongelma, joka on alkanut jo ennen opiskeluaikaa.

– Väärälle alalle joutunut opiskelija joutuu myös etsimään uuden opiskelualan, joka puolestaan viivästyttää hänen valmistumistaan ja työllistymistään.

– Soveltuvuuskokeet ja haastattelut ovat hyvä tapa huomioida erityisvaatimukset, jolloin koulutukseen valikoituu soveltuva opiskelija-aines. Etenkin psykologisen soveltuvuuskokeen avulla on myös edistetty hakijoiden tasapuolista ja oikeudenmukaista kohtelua. Onkin ilo huomata, että soveltuvuusarviointia halutaan edistää sosiaali- ja terveysalalla.