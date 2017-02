Reserviläisliitto: Sodan ajan vahvuuden noususta epäselvyyttä

Reserviläisliitto kysyy tiedotteessaan, ollaanko sodan ajan vahvuutta oikeasti nostamassa, vai on kyse vain uudesta laskentatavasta.

– Eri eduskuntapuolueilla on ollut hyvin erilaiset näkemykset siitä, lasketaanko joukot nyt vain eri tavalla vai kasvaako sodan ajan vahvuus oikeasti. Reserviläisliitto esitti jo viime syksynä, että paikallispuolustuksen yksiköt tulisi kaksinkertaistaa sotilaallisen tilanteen kiristymisen ja hybridisodankäynnin uhan johdosta, toteaa Reserviläisliiton puheenjohtaja Ilpo Pohjola.

Tuoreessa puolustuselonteossa Puolustusvoimien sodan ajan vahvuutta esitetään nostettavaksi 280.000 henkeen nykyisestä 230.000 hengestä. Linjauksen taustalla ovat muun muassa Ukrainan tapahtumat ja sotilaallisen jännitteen kasvu Suomen lähialueilla sekä muun muassa hybridisodankäynnin uhka.

Vahvuutta nostetaan selonteon kirjauksen mukaan liittämällä joukkojen perustamisorganisaatio osaksi paikallisjoukkoja ja käyttämällä riittävän koulutustason saavuttaneita varusmiehiä valmiuden kohottamisen ja kriisiajan tehtäviin. Vahvuuteen sisällytetään myös tarvittaessa puolustusvoimiin kriisitilanteessa liitettävät rajajoukot.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) sanoi 16.2. tiedotustilaisuudessa, että uusien joukkojen perusvarustus on jo olemassa ja valtiovarainministeri Petteri Orpo totesi, että tarvittavat varat otetaan budjetista sen nykyisten raamien puitteissa.

– Reserviläisliitto ei ota kantaa, mistä vahvuuden nostamiseen tarvittavat varat otetaan, se on poliitikkojen tehtävä. Reserviläisliiton tehtävänä on huolehtia reserviläisille tärkeiden asioiden esille tuomisesta ja puolustaa niitä sekä ennen kaikkea huolehtia siitä, että Suomella on riittävä puolustuskyky myös nykyisessä maailmantilanteessa, Pohjola linjaa.

Puolustusselonteossa listattiin ylläpito- ja kehittämiskohteiksi etenkin valmius, tiedustelu, kyberpuolustus, vaikuttamiskyky ja poistuvien suorituskykyjen korvaaminen. Myös vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen ja -työn varaan lasketaan paljon.

– Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK varmasti huomioi uudet tarpeet koulutustarjonnassaan, mutta samalla pitää huolehtia siitä, että MPK:n rahoitus kasvaa samassa tahdissa, Pohjola vaatii.

Puolustusselonteossa linjataan, että Maanpuolustuskoulutusyhdistystä kehitetään puolustusvoimien strategisena kumppanina pohjoismaisten toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Tavoitteena on vahvistaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa paikallispuolustuksessa sekä virka-aputehtävissä.

Reserviläisliitto on Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen suurin jäsenjärjestö vapaaehtoiskouluttajien määrällä mitattuna.