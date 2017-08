SDP:n Nasima Razmyar kannustaa ruotsalaisia ottamaan mallia Helsingistä

– Asuntopolitiikka on keskeinen väline eriarvoisuuden torjumisessa. Helsinki on pitänyt kiinni siitä periaatteesta, että uusille asuinalueille rakennetaan erilaisia asumisen muotoja, sosialidemokraatteja edustava Nasima Razmyar sanoo Iltalehden blogissaan.

– On erittäin huolestuttavaa, että pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa alueiden eriytyminen on voinut mennä näin pitkälle. Suomessa tällaista kehitystä ei onneksi ole nähtävissä, mutta alueiden eriarvoistuminen on todellinen ongelma täälläkin, hän kirjoittaa.

Razmyar viittaa uutiseen, jonka mukaan jonka mukaan Ruotsissa on useita ongelmalliseksi luokiteltuja asuinalueita, joita leimaavat työttömyys, rikollisuus, väkivalta ja asukkaiden epäluulo yhteiskuntaa kohtaan.

– Lisääntyvä maahanmuutto tuo myös oman haasteensa alueiden kehittämiseen. Olisi tärkeää pystyä ohjamaan kaupungin kehitystä niin, että maahanmuuttajat eivät keskittyisi kaupungissa vain tietyille alueille. Hyvä kotouttamispolitiikka, kielen oppiminen ja opiskelu edesauttavat integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.