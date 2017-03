Rakennusliitto ärähtää kiinalaistyövoimasta

– On vastuutonta avata työmarkkinat halpatuonnille tilanteessa, jossa synkeä työttömyysjakso on juuri päättynyt. Työvoimaa on riittänyt kyllä suomalaisilla rakennustyömailla eikä pulasta voi puhua. Euroopan Unionin alueelta tänne voi tulla töihin kuka tahansa, sanoo Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi.

Harjuniemi viittaa suunnitelmaan poistaa tarveharkinta ulkomaisten rakennustyöntekijöiden tuonnilta.

– Rakennusalan työttömyyskassassa oli viime kuussa 10 000 työtöntä työnhakijaa. EU:n alueelta työttömiä rakentajia löytyy miljoonia, mutta tämäkään ei näytä riittävän suomalaisille virkamiehille. EU:ssa oli vuoden alussa noin 26 miljoonaa työtöntä.

Uudenmaan ELY-keskus perustelee alan ottamista "pula-alaksi" sillä, että työvoimapula on jatkunut vuoden tietyissä ammattinimikkeissä.

– Päätökseen otetut palkkaryhmät ovat kuitenkin selkeästi väärät ja alhaiset. Näkee selvästi, että näin tähdätään entistä halvempien rakentajien joukkotuontiin esimerkiksi Kiinasta, Ukrainasta tai Valko-Venäjältä, Harjuniemi sanoo.