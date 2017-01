SK: Vääristynyt tutkimusrahoitus osasyy tohtorityöttömyyteen

Kirjailija ja filosofian tohtori Tiina Raevaara kirjoittaa Suomen kuvalehden kolumnissa aivovuodon lisääntymisestä Suomesta ulkomaille. Raevaaran mukaan korkeasti koulutetut ihmiset pettyvät monille trendialoille annettuihin lupauksiin 'uusista Nokioista' ja tulevaisuudennäkymistä. Nykyisen hallituksen tekemät leikkaukset ovat kiihdyttäneet jo alkanutta kehitystä.

– Suomesta on lähtenyt varttuneita tutkijoita, professoreita ja kokonaisia tutkimusryhmiä, Raevaara kirjoittaa.

Osasyy lisääntyvään aivovuotoon piilee rahoituksessa. Raevaaran mukaan tutkimusrahoitusta ohjataan Suomessa väärällä tavalla. Uusia väitöskirjan tekijöitä palkataan liikaa suhteessa kokeneempiin tutkijoihin. Raevaaran mukaan tämä näkyy esimerkiksi genetiikan ja biotieteiden aloilla, joihin panostettiin runsaasti kymmenisen vuotta takaperin.

– Noilta aloilta meillä onkin paljon väitelleitä ihmisiä – ja paljon työttömiä tohtoreita, Raevaara toteaa.

Kun rahoitusta väitöskirjaa varten on saatavilla, alkaa tutkijan ura houkutella monia. Yhtäkkiä kaikille väitelleille tohtoreille ei löytynytkään lisärahoitusta. Raevaaran mukaan tässä tehtiin karhunpalvelus tohtoreiksi, tutkijoiksi koulutetuille ihmisille. Nyt nämä tutkijat suuntaavat katseensa ulkomaille.

– Tutkimusrahoitusta on muutettava niin, että rahaa siirretään väitöskirjantekijöiltä jo väitelleiden tutkijoiden palkkaamiseen. Heidän osaamistaan ja kokemustaan on hyödynnettävä paremmin ja tutkijoiden väestöpyramidista on tehtävä tasapainoisempi, Raevaara esittää.