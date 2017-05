Ensimmäinen avoin valtioneuvoston istunto: Pääministeri myönsi pienen teatterin

Suomen hallitus kokoontui torstaina valtioneuvoston istuntoon ensimmäistä kertaa avoimesti yleisön edessä Porvoon Taidetehtaalla järjestetyssä Tulevaisuuden Valtiopäivät -tapahtumassa.

Tavallisesti kokous pidetään suljettujen ovien takana valtioneuvoston linnassa.

– Täytyy rehellisyyden nimissä sanoa, että emme me näin virallisia normaalisti ole. Puhuttelemme toisiamme etunimillä, mutta tässä nyt vähän näyteltiin, kun tänne tuli niin paljon yleisöä, pääministeri Juha Sipilä totesi kokouksen puolivälissä saaden yleisön nauramaan.

– Valtioneuvoston istunto on muodollinen päätöskokous, ja jokaisen asian taustalla on valtava virkamiestyö. Kun asia on listalla, se on käytännössä valmis.

Tilaisuus aloitettiin valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan istunnolla. Istunnossa käydään läpi teknisiä asioita, jotka on valmiiksi valmisteltu.

– Raha-asiainvaliokunnan tehtävänä on ennakollinen finanssivalvonta. Me käsittelemme täällä taloudelliset tai muun merkityksen vuoksi merkittävät asiat ennen kuin ne viedään valtioneuvoston yleisistunnon päätettäviksi, Sipilä kertoi.

Tilaisuus eteni seuraavaksi valtioneuvoston yleisistuntoon, joka tekee varsinaiset päätökset ja siellä ratkaistaan laajakantaisemmat asiat.

Yleisistunto jakaantuu kahteen osaan eli päätöslista-asioihin ja esittelymenettelyasioihin. Jälkimmäisessä on asiantuntija paikalla.

Päätökset ja ovat hyvin valmisteltu ja saavat yleistunnossa lopullisen sinetin. Paikalla olevat ministerit vastaavat yhteisesti kaikista tehdyistä päätöksistä.

Lopuksi käytiin hallituksen neuvottelu, joka on ministerien epävirallinen poliittisen valmistelun ja keskustelun foorumi. Foorumissa ei tehdä muodollisia ratkaisuja, vaan haetaan lähinnä suuntaviivoja. Asiaa käsittelee ministeri, jonka toimialaan teema kuuluu. Torstaina käsiteltiin suomalaista demokratiaa

Neuvottelussa kuultiin myös yleisön etukäteen tekemiä kysymyksiä.