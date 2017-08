Suomalaispoliisi Espanjan terrori-iskuista: Olemme varautuneet vastaavaan useiden vuosien ajan

Espanjan iskujen kaltaisiin tekoihin on varauduttu Helsingissä jo pitkään.

Tapahtumat Espanjassa eivät ole aiheuttaneet Helsingissä mitään erityistä turvallisuustoimenpiteiden lisäämistarvetta yleisellä tasolla, kertoo Helsingin poliisin ylikomisario Heikki Porola.

– Meillä näihin asioihin on varauduttu hyvällä yhteistyöllä ja useampien vuosien ajan, Heikki Porola sanoo Verkkouutisille.

– Todennäköisyys siihen, että juuri minä tai sinä joutuisimme tällaisen teon kohteeksi, on erittäin pieni. Suomi ja Helsinki ovat edelleen hyvin turvallisia paikkoja elää ja asua.

Espanjassa tehtiin torstaina illalla ja yöllä kaksi terrori-iskua. Barcelonan keskustassa ajettiin pakettiautolla väkijoukkoon. Ainakin 13 kuoli ja 100 ihmistä loukkaantui. Yöllä terroristit ajoivat autolla ihmisten päälle Cambrilsin lomakaupungissa noin 120 kilometrin päässä Barcelonasta.

Porola korostaa, että avoimessa, länsimaisessa yhteiskunnassa totaalinen terroritekojen ennalta estäminen on erittäin haastavaa. Kompromisseja on tehtävä ja niihin liittyvät riskit on hyväksyttävä.

Hänen mukaansa Helsingin kaupunki, kiinteistöjen omistajat toimijoineen sekä erilaisten tapahtumien järjestäjät ovat kiinnittäneet kohteiden turvallisuuteen huomiota.

– Alueita tai paikkoja, joissa yleisöä liikkuu runsaasti ja joissa järjestetään yleisötapahtumia, on suojattu erilaisin rakentein - joko pysyvin taikka tilapäisin. Poliisi on ollut näissä tapahtuma-alueiden katselmuksissa mukana.

– Sellaisissa tapahtumissa, joissa turvallisuudesta vastaaminen on pääosin poliisin vastuulla - esimerkiksi valtiovierailut - on tietysti myös muita turvallisuusjärjestelyitä otettu käyttöön jo muutaman vuoden ajan.