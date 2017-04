Tukholmassa keskustellaan Pohjoismaiden ja USA:n yhteistyön edellytyksistä

Pohjoismaiden neuvosto on pohjoismaisten parlamentaarikkojen yhteistyöfoorumi.

Pohjoismaiden neuvoston (PN) teemaistunto, puheenjohtajiston kokous ja valiokuntakokoukset järjestetään Tukholmassa 3.-4. huhtikuuta 2017. PN pohtii Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen uudenlaisen yhteistyön edellytyksiä hallinnon vaihduttua Yhdysvalloissa, kertoo eduskuntatiedotus.

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajiston kokouksessa Tukholmassa maanantaina 3. huhtikuuta tästä teemasta keskustellaan ulko-, turvallisuus- ja puolustuspoliittisesta näkökulmasta.

Tanskan kansainvälisten suhteiden instituutti (DIIS) on laatinut aiheesta muistion, jossa pyritään kuvailemaan, miten uudet edellytykset voivat vaikuttaa Pohjoismaihin. Puheenjohtajisto keskustelee kokouksessaan teemaistunnossa hyväksyttävästä yhteisestä julkilausumasta.

Puheenjohtajiston kokouksessa myös rajaestekysymykset ovat vahvasti esillä. Rajaesteneuvoston puheenjohtaja Svein Ludvigsen ja PN:n rajaesteryhmän puheenjohtaja Katri Kulmuni (kesk.) osallistuvat kokoukseen.

Suomi haluaa puheenjohtajuuskaudellaan nostaa rajaesteet ja niiden purkamisen vahvasti poliittiseen keskiöön. Pohjoismaiden parlamentit ovat avainasemassa uusien rajaesteiden syntymisen estämisessä sekä olemassa olevien rajaesteiden purkamisessa.

Työ näiden poistamiseksi on pitkäjänteistä, ja siitä on muodostunut perinteinen osa pohjoismaista yhteistyötä. Pohjoismaiden välinen liikkuvuus on tärkeää ja liittyy tiiviisti talouskasvuun ja työllisyyden lisäämiseen.

Tiistaina 4. huhtikuuta Pohjoismaiden neuvosto käy teemakeskustelun aiheesta Pohjoismaat ja USA – yhteistyön uudet edellytykset.

Esityslistalla on myös Pohjoismaiden neuvoston parlamentaarikoiden tekemien jäsenehdotusten käsittely, esimerkiksi venäläisen kaasuputkihankkeen Nord Stream 2:n tarkastelusta, Pohjoismaiden neuvostoon perustettavasta maahanmuuttopoliittisesta ryhmästä sekä mikromuovien kieltämisestä kosmetiikassa.

Puheenjohtajiston kokoukseen Suomesta osallistuvat PN:n rajaesteryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Katri Kulmunin lisäksi kansanedustajat Juho Eerola (ps.) (PN:n varapresidentti ja Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja), Erkki Tuomioja (sd.), ja Wille Rydman (kok.).