Petteri Orpo Tulevaisuuden Valtiopäivillä: On hienoa tehdä historiaa

Suomen hallitus kokoontui torstaina valtioneuvoston istuntoon ensimmäistä kertaa avoimesti yleisön edessä Porvoossa. Tavallisesti kokous pidetään suljettujen ovien takana valtioneuvoston linnassa.

– Minusta on hienoa, että tehdään historiaa. Se on konkreettinen osoitus siitä, että päätöksenteon pitäisi olla mahdollisimman avointa. Avoimuus on se, mitä demokratia tarvitsee, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi Porvoon Taidetehtaalla järjestetyssä Tulevaisuuden Valtiopäivät -tapahtumassa, jossa etsitään uusia muotoja demokratian toteutumiselle ja yhteisten asioiden hoitamiselle.

– Tänäänkin nähdään kaikessa raadollisuudessaan ne asiat, jotka valtioneuvosto on valmistellut listallaan. Eivät ne niin mullistavia ole, teknisiä asioita suurin osa, Orpo totesi Helsingin Sanomien haastattelussa.

Petteri Orpon mukaan virallinen valtioneuvoston istunto on aika tekninen, koska asiat on valmisteltu.

– Sen jälkeen, kun meillä on valtioneuvoston neuvottelut, puhutaan melko vapaasti ja mielipide-erot näkyvät.

Hänen mielestään olisi mielenkiintoista, jos kolmen hallituspuolueen puheenjohtajien kokous järjestettäisiin joskus avoimesti.

– Se voisi olla mielenkiintoista. Pitääpä puhua muille.

Orpo korostaa, että Suomessa on koalitiohallitukset, joissa on eri puolueita, mutta joilla on samat hallitusohjelmat.

– Toisistaan eriävät ohjelmat ja arvot täytyy monessa asiassa sovittaa yhteen