Petteri Orpo Brexitistä: Pullasta ei voi ottaa rusinoita

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hankalin kysymys Brexitissä on Britannian pääsy EU:n sisämarkkinoille.

– Minä haluan, että pidetään kiinni siitä, että ei oteta rusinoita pullasta. EU:n jäsenellä on tietyt edut. Jos on ulkona, niin silloin on ulkona, Orpo sanoo Verkkouutisille.

Britannian eroilmoitus saatiin pääministeri Theresa Mayn lupaamassa aikataulussa keskiviikkona.

– Meidän kaikkien etu on se, että EU:n ja Britannian yhteistyö kaupassa jatkuu tiiviinä. Silloin siihen pitää löytää oikeudenmukainen ja järkevä ratkaisu.

– Mutta rusinoita pullasta ei voi edellenkään antaa.

Orpon mukaan on tärkeää tehdä selväksi, että EU:n jäsenet hyötyvät yhteistyöstä ja että siinä on järkevää pysyä mukana. Eroamisella on oltava selvät seuraukset.

EU 27 on valmis aloittamaan neuvottelut, kun EU-puolen mandaatti on sovittu. Eurooppa-neuvosto hyväksyy suuntaviivat, joiden pohjalta EU 27 neuvottelee, kokouksessaan 29. huhtikuuta. Tästä tapahtumasta alkaa Britannian eroprosessi EU:sta. Monimutkaiset eroneuvottelut on tarkoitus saattaa loppuun kahdessa vuodessa

– Britannia lähtee EU:sta, ja se on suuri pettymys. En olisi ikinä halunnut nähdä tätä päivää.

– He ovat tehneet eroilmoituksensa vakaan harkinnan ja kansanäänestyksen jälkeen. Nyt lähdetään neuvottelemaan heidän erostaan määrätietoisesti ja päättäväisesti. Samalla pidetään muu Eurooppa yhtenäisenä, koska vain niin me pärjäämme.

Orpon mukaan nyt pitää löytää hyvä ratkaisu, jossa yhteistyö brittien kanssa sekä kaupassa että turvallisuudessa on mahdollista myös jatkossa.