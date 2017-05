Kansanedustajan mukaan peltopinta-alojen digitointiongelmat koetaan rasitteeksi

Keskustan kansanedustaja Pertti Hakasen mukaan lukuisat viljelijöiden käytännön kokemukset kertovat, että peltopinta-alojen digitoinnit ovat osoittautuneet ongelmallisiksi.

– Ongelma on, että peltopinta-aloja muutetaan digitointien yhteydessä, vaikka tilalla ei olisi tapahtunut minkäänlaista muutosta vuosikymmeniin. Marginaalisilla mittaustulosten lohkokohtaisilla muutoksilla on lopulta mittaluokkaansa suurempi vaikutus koko tilan yhteenlaskettuun pinta-alaan, Hakanen toteaa tiedotteessaan.

Hän näkee digitointiprosessin myös ongelmalliseksi viljelijän oikeusturvan kannalta.

– Digitointityötä tekevä toimija ja hallinto on jätetty nyt kokonaan vastuun ulkopuolelle, ja viljelijä on itse velvollinen varmistamaan, että ilmakuvaus on tehty huolellisesti ja oikein. Esimerkiksi mittaustyössä tapahtuneista virheistä vastuu on viljelijällä, eikä mittaustyön tekijällä.

– Kerran mitattuun pinta-alaan tulisi saada jonkinasteinen hallinnollinen vahvistus, jonka jälkeen viljelijälle ei aiheutuisi enää seuraamuksia, Hakanen ehdottaa.

Myös järjestelmän kustannustehokkuus herättää Hakasen mukaan kysymyksiä.

– Kuinka kustannustehokas tämä systeemi voi olla suhteessa siitä saatuihin pinta-alojen muutoksiin? Samoin on syytä kyllä kysyä, onko edes mahdollista päästä mittaustulokseen, jossa esimerkiksi 3:n hehtaarin pinta-alaa muutetaan 0,01 hehtaaria, Hakanen toteaa.

Hakasen mukaan digitointiongelmat poikivat valtavasti yhteydenottoja vuosittain viljelijöiltä.

– Tämä asia koetaan jatkuvasti valtavaksi rasitteeksi, joka korostuu etenkin näin kiireisen ajan keskellä. Silti muutosta ei ole tapahtunut juuri suuntaan tai toiseen asian edistymisessä. On aika jälleen nostaa kissa pöydälle, Hakanen sanoo.

Hän muistuttaa, että ratkaisu ei ole kuitenkaan vain kansallisissa käsissä, vaan on paljolti kiinni myös EU-tason säädännöstä.

– Digitointia tehdään EU-lainsäädännön mukaisesti, jonka vuoksi on välttämätöntä aktivoitua myös sinne suuntaan. Itse olen seuraavan kerran kesäkuussa lähdössä normipurkumerkeissä Brysseliin vaikuttamaan tämän asian puolesta.