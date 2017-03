Kai Mykkänen: Kunnat kolmen hukan jahtiin

– Haastan kaikki Suomen kuntavaaliehdokkaat hukkajahtiin. Keinot vaihtelevat kunnittain, mutta sitoumuksen tavoitteisiin voi ja pitää päästä kaikkialla, jos tahtoa riittää, Kai Mykkänen (kok) sanoi.

Asiaa koskevan haasteen voi allekirjoittaa osoitteessa www.kolmehukkaa.fi.

Allekirjoittamalla sitoutuu muun muassa kierrätystavoitteisiin, kartoittamaan parhaita käytäntöjä sekä vähentämään kiinteistöjen käyttöasteen laskua.

– Pääkaupunkiseudulla on tyhjää toimistotilaa 30 Postitalon verran ja käytössä olevienkin työtilojen käyttöaste on hädin tuskin 50 prosenttia. Tämä johtuu viime kädessä toimistotyön murroksesta. Rakentamisen ohjauksen pitää muuttua mukana tai muuten hukka perii parhaat rakennuspaikat. Kärsijänä on varsinkin kohtuuhintainen asuminen, kun asunnoille ei ole tilaa, Mykkänen totesi puheessaan.

Ministeri suhtautuu kuitenkin yleisesti optimistisella vireellä hukan vähentämisen mahdollisuuksiin.

– Uusi teknologia mahdollistaa energia- ja materiaalivirtojen kierrättämisen aivan eri tavalla kuin sukupolvi sitten. Esimerkiksi meillä Espoossa yli viidennes hiilivoimalla tuotetusta lämmöstä on viime vuosina korvattu jätevesien, datakeskusten ja suurten kiinteistöjen hukkalämmön käyttöönotolla. Pontevin toimin voimme luopua hiilestä kokonaan vuoteen 2030 mennessä ilman bioenergian käytön kohtuuttoman suurta lisäystä