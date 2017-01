"Avokado ei Suomessa ole eettistä ruokaa"

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnän mukaan eläinperäisten tuotteiden välttely ei itsessään tee ruokavaliosta välttämättä millään tavoin eettisempää, vaan usein jopa päinvastoin.

Esimerkeiksi hän nostaa suursuosioon nousseet avokadon, soijan ja kvinoan.

– Näihin kaikkiin liittyy vakavia eettisiä ongelmia. Metsiä kaadetaan koko ajan uusien viljelmien tieltä ja viljely aiheuttaa vesipulaa muutenkin kuivilla seuduilla. Kvinoan hinta taas on noussut niin korkeaksi, että Perun ja Bolivian köyhillä ei ole siihen enää varaa ja he joutuvat syömään ulkomailta tuotua prosessoitua ruokaa.

– Kaikkien näiden ympäristövaikutukset nousevat myös merkittäviksi jo pelkästään pitkien kuljetusmatkojen takia. Silti näistä tuotteista valmistettavia ruokia markkinoidaan kuluttajille eettisenä valintana, Mikko Kärnä kirjoittaa blogissaan.

Hän vastaa Suomen suosituimman hyvinvointibloggaajan Vilma Peltosen blogiin. Peltonen kannusti kirjoituksessaan kaikkia siirtymään tulevana vuonna kasvisruokavalioon ja arvioi uudenvuodenaattona Ylelle, että kasvisruokailu lisääntyisi tulevana vuonna sen eettisyyden ja vastuullisuuden takia.

Kärnä vaatii, että eettisyyden käsite ruoantuotannossa on määriteltävä uudelleen ja haastaa jokaisen suomalaisen yksityisen ja yhteisön mukaan talkoisiin kotimaisen ruoan puolesta.

– On tosiasia, että eettisintä ja ekologisista ruokaa meille suomalaisille on suomalainen, lähellä tuotettu ruoka. Suomalainen maatalouspolitiikka on samalla globaalia ympäristöpolitiikkaa ja kotimainen maatalous tekee hyvää luonnolle. Maailman kovimmat tuotantoeläinstandardit takaavat, että kotimaista lihaa voi syödä hyvällä omallatunnolla, Kärnä toteaa.

– Riista ja villikala taas ovat takuulla eettisintä ja ekologisinta ruokaa maailmassa, niiden terveellisyydestä puhumattakaan. Kotimaiset tuotteet ovat tämän lisäksi terveellisiä, eivätkä ne sisällä vaarallisia antibiootti- tai kemikaalijäämiä. Samoin geenimanipulointi on meillä kielletty.

Kärnän mielestä vuoden tärkein vihreä ympäristöteko lähtee jokaisen omasta ruokapöydästä ja siinä pöydässä voidaan hyvällä omallatunnolla tarjoilla myös punaista lihaa avokadon ja kvinoan sijaan.

– Suositaan julkisissa hankinnoissa lähiruokaa, se on vain tahtokysymys. Kumotaan myös yhdessä perusteeton moraalisäteily veganismin ympäriltä ja arvostetaan kaikkia erilaisia ruokavalioita.