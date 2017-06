"Punavihreän kuurupiilon loputtava - mikä on opposition alkoholilinja?"

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä vaatii punavihreän kuurupiilon lopettamista ja kysyy, mikä on opposition alkoholilinja.

Kärnä toteaa, että punavihreiden valtakaudella alkoholilain kokonaisuudistusta ei kyetty toteuttamaan ja se kaatui.

Hänen mukaansa etenkin ravintola- ja tapahtuma-anniskelun älyttömät rajoitteet jäivät korjaamatta, eikä pienpanimoiden tilanteeseen kiinnitetty mitään huomiota.

– Nyt tämä sama porukka huutaa, kun hallitus lopultakin hoitaa uudistuksen maaliin. Mikäli SDP, Vasemmisto ja Vihreät olisivat aikanaan hoitaneet uudistuksen loppuun, ei meidän tarvitsisi nyt korjailla antiikkisia pykäliä, Kärnä toteaa tiedotteessaan.

Kärnä peräänkuuluttaa oppositiolta selkeää linjaa, kun suuressa salissa aikanaan äänestetään vähittäiskaupassa myytävän alkoholin prosenttirajasta.

– Vihreiden, vasemmiston ja SDP:n on turha kuuluttaa, että heidän arvoihinsa kuuluisi vapaus, jos se ei niihin oikeasti kuulu. Vastuulliseen vapauteen kuuluu yksilön oikeus valintoihin, eikä valtion monopolien jääräpäinen suojelu.

– Suuren salin äänestyksessä myös jokaisen oppositioedustajan kannalla on suuri merkitys ja vaalikoneissa kantansa ilmoittaneista enemmistö (94 kansanedustajaa) on kannattanut liberalisointia. Nyt täytyy tulla ulos ja kertoa, mikä kanta oikeasti on.

Kansanedustajan mielestä on tärkeää, että kesän aikana käydään perusteellista ja faktoihin nojaavaa alkoholikeskustelua avoimin kortein.

Kärnä korostaa, että vapaamman alkoholipolitiikan puolesta on monta hyvää argumenttia, jotka tahtovat jäädä ääriajattelun varjoihin.

– On myös olemassa vastakkaista tutkimustietoa, jonka mukaan kireä alkoholipolitiikka ja saatavuuden rajoittaminen ei paranna kansanterveyttä.