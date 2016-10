"Kuolemasta on tullut tabu" – kansanedustaja esittää hoitotahtokirjeen lähettämistä täysi-ikäisille

Keskustan kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Mikko Kärnä esittää, että jokaiselle täysi-ikäiselle lähetettäisiin kotiin hoitotahtokirje, jossa muistutettaisiin mahdollisuudesta oman hoitotahdon ilmaisemiseen.

– Hoitotahto on etukäteen annettu tahdonilmaus omasta hoidosta tulevaisuuden varalle. Sitä sovelletaan tilanteissa, joissa potilas ei kykene enää vammautumisen tai sairastumisen takia omaa tahtoaan ilmaisemaan, Kärnä kertoo tiedotteessaan.

Kärnän mielestä potilaan itsemääräämisoikeus on koko sosiaali- ja terveydenhuollon johtava periaate. Ellei hoitotahtoa ole ilmaistu etukäteen, voi hoidosta päättäminen kuitenkin jäädä lääkärin ja omaisten vastuulle.

– Hoitotahto takaa potilaalle hänen haluamansa hoidon ja helpottaa omaisten tuskaa vaikeassa tilanteessa. Asialla on myös yhteiskunnan kannalta taloudellinen puolensa. Esimerkiksi La Crossen kaupungissa Yhdysvalloissa hoitotahtokattavuus on saatu 96 prosenttiin ja tämä on myös laskenut terveydenhuollon toimintamenoja tuntuvasti.

– On arvioitu, että noin 30 prosenttia henkilön terveydenhuoltoon elämänsä aikana käyttämistä kustannuksista kulutetaan viimeisten kuuden kuukauden aikana ja osa tästä rahasta kuluu hoitoihin ilman erityistä potilaan tahtoa eivätkä ne vaikuta väistämättömään, Kärnä toteaa.

Kärnä korostaa, että jokaisella on oltava myös oikeus jättää hoitotahtonsa ilmaisematta mikäli niin haluaa, mutta pitää asiasta käytävää pohdintaa tärkeänä.

– Kuolemasta on muodostunut yhteiskunnassamme osaltaan tabu ja siitä keskusteleminen on usein vaikeaa, vaikka se on väistämätön osa elämää. Pohdinta siitä, kuinka haluaa tulla hoidetuksi elämänsä loppuvaiheessa voi olla rankka, mutta kun se on tehty, se myös vapauttaa ihmisen elämään täysillä.

Edustaja aikoo kirjata oman hoitotahtonsa OmaKanta -järjestelmään jo tiistaina.