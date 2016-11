Mikael Pentikäinen: Donald Trumpin valinta on vanhan maailman vastaisku

– Donald Trumpin valinta on vanhan maailman vastaisku. Se on uusi näyttö läntisessä maailmassa siitä, miten työpaikoistaan ja elämäntavoistaan huolestuneet ihmiset haikailevat paluuta vanhaan maailmaan. Valitettavasti aikakelloa ei voi kääntää takaisin. Sellaista ihmenappia ei ole kenelläkään, kirjoittaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen blogissaan.

Pentikäisen mukaan Yhdysvaltain vaaleissa tapahtui se, mitä moni maailmalla pelkäsi mutta ei uskonut tapahtuvan: liikemies Donald Trump nousee suurvallan presidentiksi.

Markkinoille vaalitulos oli pettymys. Markkinat luisuivat vahvasti alaspäin läpi maailman.

– Trumpin valinta oli amerikkalainen Brexit, protesti politiikan eliitille ja globalisaatiolle. Se kumpuaa vahvasti keskiluokan ahdingosta.

– Kannattaa varautua siihen, että sama aalto vyöryy vielä muuallakin maailmalla.

Pentikäinen pohtii, mihin Trumpin valinta johtaa.

– Sitä on vielä vaikea sanoa. Varmaa on vain kasvava epävarmuus ja se, että maailman johtava suurvalta on syvästi jakautunut ja sen tulevaa politiikkaa on vaikea ennustaa.

Pentikäisen mukaan paljon riippuu siitä, minkälainen presidentti-Trump kuoriutuu ehdokas-Trumpista. Hänen mielestään sekin on mahdollista, että näemme myönteisen muodonmuutoksen.

– On syytä toivoa, ettei Trumpin valinnan myötä ryhdytä rakentamaan valtioiden välille uusia muureja. Esimerkiksi vapaakauppasopimus TTIP:n eteneminen on epätodennäköistä, mutta se olisi kuitenkin valtavan tärkeä Suomen kaltaiselle avoimelle taloudelle ja suomalaisille pk-yrityksille.

– Suomelle vaalituloksessa on yksi selkeä viesti: meidän pitää laittaa oman asiamme kuntoon, jotta voimme selvitä tässä kasvavan epävarmuuden maailmassa.

Pentikäinen katsoo, että kukaan ei voi varmuudella tietää, mitä on tulossa.

– On syytä toivoa ja pyytää parasta, mutta myös varautua pahimpaan. Pienelle maalle paras turva on terve talous, ja sellainen meiltä tällä hetkellä puuttuu.