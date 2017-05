Michelle Obama Donald Trumpille: Miksi sinulle on ok, että lapset syövät sontaa?

Yhdysvaltain entinen ensimmäinen nainen Michelle Obama on ottanut kantaa presidentti Donald Trumpin päätökseen viivyttää ruoan laatua ja ohjeistuksia parantavaa lainsäädäntöä Yhdysvalloissta. Kannanotto on Obaman ensimmäinen hänen miehensä kauden päättymisen jälkeen. Asiasta uutisoi The Guardian.

Ruokalainsäädäntöä ja lasten ylipaino-ongelmaan puuttumista voidaa pitää yhtenä Michelle Obaman henkilökohtaisista perinnöistä kaudeltaan Amerikan ensimmäisenä naisena. Michelle Obama kyseenalaistaa Trumpin motiivit romuttaa lapsille tarjottavan ruoan ja ruokatietoisuuden taso.

– Mikä häntä vaivaa? Miksi jollekulle on ok, että lapset syövät sontaa?

Obama puhui Washingtonissa järjestetyssä terveysseminaarissa. Hän ihmetteli erityisesti sitä, miksi ruoka ja lasten terveys ovat yhtäkkiä jollekin niin poliittinen ja ristiriitainen kysymys.

– Tässä kohtaa täytyy tarkastella motiiveja. Täytyy pysähtyä ja ajatella: Miksi joku ei halua lastemme syövän hyvää ruokaa ja voivan hyvin?

Trumpin hallinnossa monet ruokaa koskevat päätökset ovat joko myöhässä tai vailla toimeenpanoa. Maatalousministeriön vastuulla olleet ravintoainestandardit ovat myöhässä. Vastaavasti Trump on viivyttänyt sääntöjä, joiden mukaan ravintoloiden ja ruokakauppojen olisi laitettava kalorimäärät esille ruokalistoihin.