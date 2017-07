"EU:n puolustussuunnitelmat vastaavat Suomen tavoitteita"

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, entinen pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) pitää EU:n suunnitelmia yhteisen puolustuksen rakentamisesta tarpeellisina.

EU pyrkii lujittamaan jäsenmaiden yhteistä puolustusta. Komissio ehdottaa, että puolustusteollisuutta ja alan tutkimusta aletaan tukea EU:n yhteisestä budjetista 1,5 miljardin euron arvosta vuodesta 2021 alkaen.

– Kyllä nämä ovat tarpeellisia. Olin itse näitä valmistelemassa ja neuvottelemassa nykyiseen perussopimukseen ollessani pääministeri, Vanhanen sanoo Verkkouutisille.

– Ne vastasivat silloin Suomen tavoitteita ja vastaavat edelleen. On kulunut paljon aikaa ennen kuin on ryhdytty konkreettisiin toimiin, mutta nyt se on tapahtunut ja olen hyvin tyytyväinen.

Vanhasen mukaan komission rooli ei tule olemaan kovin suuri.

– Kyllä tämä puolustusalan yhteistyö tulee ensisijaisesti olemaan valtioiden välistä, mutta yhteisön merkitys korostuu tutkimus- ja kehityspanosten osoittamisessa ja mahdollisesti puolustusrahaston kohdalla.

Komissio toivoo, että EU-maat tuottaisivat yhdessä puolustusalan tarvikkeita, joita rahoitettaisiin yhteisestä puolustusrahastosta. Komissio ilmoitti rahastosta viime vuoden lopulla.

– Rahasto on mekanismi, joka patistaa jäsenmaita yhteistyöhön esimerkiksi puolustushankinnoissa.

Vanhasen mukaan kaikenlainen yhteistyö joko jäsenvaltioiden välillä tai unionin puitteissa on hyödyllistä Suomelle.