Vastaoireiden lisäksi hävisivät migreenioireet – MTV: Suomalaisyritys saattoi keksiä mullistavan hoidon

Migreeni on satojentuhansien suomalaisten vaiva.

– Aloimme saada yhteydenottoja, joiden mukaan lääkettä käyttäneet olivat päässeet eroon myös päänsäryistään. Samansuuntaisia yhteydenottoja tuli kymmenkunta. Päättelimme, että tätä yhteyttä kannattaa tutkia, ja käynnistimme kliinisen tutkimuksen, yhtiön lääketieteellinen johtaja, professori Kari Syrjänen kertoo MTV:lle.

MTV:n mukaan tutkimuksen on tarkoitus valmistua vielä tämän vuoden puolella.

Biohit Oyj:n patentoima ja apteekeissa vapaasti myytävä Acetium-kapseli vähentää asetaldehydin määrää vatsassa.

Lääke on tarkoitettu tähän saakka lähinnä henkilöille, joilla on hapoton maha tai jotka joutuvat käyttämään haponestolääkkeitä. Nyt tutkijat uskovat, että lääke saattaa myös estää verisuonten laajenemista päässä, joka on keskeinen tekijä migreenisäryn synnyssä.

– Tutkimustulokset aikanaan näyttävät, toimiiko valmiste käytännössä noin. Olisihan se aivan loistavaa, jos tulokset olisivat positiiviset. Se olisi iso edistysaskel migreenin hoidossa, koska haittavaikutuksia tuolla kapselilla ei ole. Yksi migreenimekanismi aukenisi, sanoo tutkimuksessa vastaavana tutkijalääkärinä toimiva neurologi, dosentti Mikko Kallela.