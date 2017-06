Lukiolaisten liitto: Ylioppilastodistusta hyödynnettävä vahvemmin opiskelijavalinnoissa

Tänään ympäri Suomen juhlistetaan uusia ylioppilaita. 12 vuoden opiskelun huipentumana ylioppilaat painavat päähänsä valkean ylioppilaslakin.

– Lakista on varmasti hyötyä jatkossa, kun sitä voi käyttää vähintään tulevina vappuina! Itse todistuksen osalta tilanne on vähän hämärämpi. Monella alalla osaaminen on osoitettava useaan otteeseen. Onhan tämä vähän erikoinen järjestelmä, tuore ylioppilas Lauri Lehti Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiosta puntaroi.

Suomen Lukiolaisten Liitto kertoo kannattavansa ylioppilastutkinnon vahvempaa hyödyntämistä korkea-asteen opiskelijavalinnoissa. Yksi vaikuttavuuden tavoitteista lukiolaisten liiton tiedotteen mukaan on, että puolet uusista ylioppilaista jatkaa opintojaan samana vuonna.

Vuonna 2015 75 prosenttia uusista ylioppilaista haki jatkokoulutukseen, mutta seuraavana syksynä vain 32 prosenttia uusista ylioppilaista aloitti opinnot korkea-asteella.

– Kyllähän nämä luvut mietityttää ja huolettaa. Ylioppilaskevääseen liittyy paljon stressitekijöitä, päällekkäistä testaamista, valintojen tekemistä ja aikuistumista – voi olla vaikea löytää itsestään voimia tähän kaikkeen, miettii Reetta Kantola, kevään ylioppilas Laanilan lukiosta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Valmiina valintoihin -raporteissa on Lukiolaistenliiton mukaan esitetty toisen asteen koulutuksen vahvempaa tunnustamista ja tutkintotodistusten hyödyntämistä korkea-asteen opiskelijavalinnoissa. Suunta on liiton mielestä oikea, mutta muutos lisää aina myös epävarmuutta. Epäonnistuminen ylioppilaskokeissa ei saa murskata nuoren unelmia.

– Nyt yhtä aikaa kehitetään lukiota, ylioppilaskirjoituksia ja opiskelijavalintoja. Se on kaikki tarpeen, mutta ymmärrettävästi voi tuntua opiskelijoista pelottavalta ja stressaavalta. Stressiä helpottaa, kun opiskelijoilla on mahdollisuus tuoda näkemyksensä mukaan kehittämistyöhön ja uudistuksista viestitään selkeästi, toteaa Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja Pietu Heiskanen, joka painaa itsekin tänään lakin päähänsä Joensuussa.