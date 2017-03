Paavo Lipponen: Suomi ei voi valita keskitietä EU:ssa

Entinen pääministeri Paavo Lipponen (sd) kirjoittaa Helsingin sanomien mielipidekirjoituksessaan, ettei Suomelle sovi muu, kuin EU:n täysjäsenyys. Lipposen mukaan EU on ajautunut niin sanotusti kahden nopeuden Eurooppaan.

– EU:n perustajajäsenet esittävät, että niille jäsenmaille, jotka haluavat, annettaisiin mahdollisuus edetä yhteistyössä muita pitemmälle. Tällaista eriytymistä edustavat jo nyt muun muassa talous- ja valuuttaunioni Emu sekä Schengen-yhteistyö.

Erivapauksien myöntämisen takana on Paavo Lipposen mukaan EU:n kriisi ja hajoamisilmiöt.

– Perustajamaat katsovat aiheellisesti, että EU ei voi jäädä paikalleen, vaan yhteistyötä on tiivistettävä monella alalla. Tätä näkemystä edustaa pääministeri Juha Sipilän (kesk) mukaan myös Suomi.

Lipponen viittaa pääministeri Juha Sipilän maaliskuun alussa Helsingin sanomissa julkaistuun mielipidekirjoitukseen, jossa pääministeri esittää Suomelle ja EU:lle keskitien kulkemista.

– Suomen linja on pragmaattinen, konkretiaa ja yhtenäisyyttä hakeva. EU:n on tunnistettava puutteensa. Emme ole kyenneet herättämään kansalaisissa luottamusta emmekä ole pystyneet panemaan tehtyjä päätöksiä täytäntöön. Tältä osin unionin on palattava juurilleen ja keskityttävä olennaiseen, pääministeri Sipilä kirjoitti.

Lipponen kritisoi keskitien linjaa voimakkaasti.

– Suomi ei voi välttää joutumista valintatilanteeseen Saksan ja Ranskan johtaman tiiviimmän ryhmän ja kakkosvyöhykkeen välillä. Suomi joutuu silloin määrittelemään paikkansa unionissa.

Lipposen mielestä Suomen EU-linjan on oltava selkeä. Suomi haki aikanaan täysjäsenyyttä, eikä vähempään voida Lipposen mukaan tyytyä nytkään. Suomen tulee Lipposen mukaan tavoitella EU:n nopeinta kehitysryhmää.

– Suin surminkaan emme voi jäädä kakkoskehälle Itä-Euroopan maiden kanssa. Pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen on hyvin tärkeää etenkin brexitin takia, mutta Ruotsi ja Tanska eivät riitä Suomelle EU-ankkuriksi.

– Sisällä pysyttelemällä voimme parhaiten päivystää Saksan ja muiden suurten jäsenmaiden aikeita menettämättä yhtään mitään. Vain täysimittaisella jäsenyydellä Suomi voi maksimoida vaikutusvaltansa eritahtisessa unionissa, Lipponen summaa.