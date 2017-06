Jari Lindström HSTV:ssä: Tämä ei ole pelkkä puheenjohtajavaali, vaan tämä on linjavaali

Työministeri Jari Lindström (ps.) kertoo HSTV:n haastattelussa saapuneensa perussuomalaisten puoluekokouspaikalle Jyväskylään jo eilen perjantaina. Lindströmin mukaan uusi puheenjohtaja kertoo omat linjauksensa hallituspolitiikan suhteen.

– Jos joku tulee kysymään ketä kannatan, niin se näkyy tästä, toteaa Lindström ja osoittaa rintapielessään olevaan Sampo Terhon kannatuspinssiä.

– En tiedä lähteekö perussuomalaiset hallituksesta, Lindström toteaa ja sanoo että spekulointi on tässä vaiheessa turhaa.

Lindström kertoo kannattavansa itse Sampo Terhoa puheenjohtajaksi.

– Pitää vain yksi valita ja se on Sampo Terho.

Lindströmin mielestä Terho on ollut vähintään yhtä hyvä eduskuntaryhmän puheenjohtaja kuin hän itse. Työministeri Lindström kertoo myös, ettei itse lähtenyt ehdolle, koska ei voinut omien sanojensa mukaan olla 100 prosenttisen varma siitä että pystyisi sitoutumaan muun muassa kentän kiertämiseen.

Perussuomalaisten puoluekokousosallistujien joukossa on merkittävä määrä iäkkäämpää väkeä. Tämän arvioidaan hyödyttävän enemmän Suomen maaseudun puolueen perinteitä noudattavaa Sampo Terhoa.

– Kyllä varmasti vaikuttaa, mutta Terhollakin on nuoria kannattajia, Lindström toteaa.

– Tämähän ei ole pelkästään puheenjohtajavaali, vaan tämä on linjavaali. Timolla on ollut niin oma tapa johtaa, että tämä on henkilöitynyt vahvasti.

Puheenjohtajavaalin jälkeen alkaa Lindströmin mukaan jotain uutta.

– Kävi miten kävi, niin sitä valtaa jollain tavalla jaetaan.