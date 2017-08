Lapsiasiavaltuutettu vaatii lasten turvapaikkahakemuksille nopeampaa käsittelyä

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vaatii, että yksin turvapaikkaa hakevien lasten ja nuorten hakemukset on oltava tärkein prioriteetti sekä Maahanmuuttoviraston että tuomioistuinten käsitellessä hakemuksia. Hakemukset on Kurttilan mielestä käsiteltävä nykyistä nopeammin.

– Yksin maahan tulleiden lasten ja nuorten turvapaikkakäsittely on voinut kestää yli vuoden, minkä aikana lapsen ja nuoren kiinnittyminen tähän ympäristöön on käynnistynyt. Pitkät käsittelyajat ja sen aikana tapahtuva kotoutuminen johtavat lopulta suuriin pettymyksiin, mikäli turvapaikkapäätös on kielteinen. Tällöin yhteiskunnan toimet lapsen ja nuoren kotouttamiseksi valuvat hukkaan. Nopeutetun käsittelyn tavoitteena tulisi olla päätöksen saaminen kolmen kuukauden kuluessa maahan tulosta, Kurttila toteaa tiedotteessa.

Kurttilan mukaan vastaanottokeskuksissa yksin maahan tulleiden lasten ja nuorten epätietoisuus tulevaisuudesta on suurta pitkittyneen turvapaikkakäsittelyn takia.

– Lapsen ja nuoren ajautuminen ongelmiin tai radikalisoituminen ovat usein kuormittavien olosuhteiden tulosta. Alaikäisyksiköissä olen tavannut elämäänsä pettyneitä lapsia ja nuoria, joilla ei ole mitään menetettävää.

Kurttila esittää, että hallitus parantaa pikaisesti niin sanotun edustajatoiminnan tasoa ja ulottaa sen koskemaan lastensuojelun jälkihuollon asiakkuuden tavoin alle 21-vuotiaita sekä vahvistaa turvapaikanhakijoiden mielenterveystyötä.

– Oleellista on myös kiinnittää huomiota palautusten toimeenpanoon kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen. Lasta tai nuorta, joka saa kielteisen turvapaikkapäätöksen, on tuettava ja valmistettava todennäköiseen palautukseen, vaikka hän valittaisikin hallinto-oikeuteen saadusta päätöksestä, Kurttila esittää.

Lapsiasiavaltuutettu on antanut hallitukselle useita arvioita ja tehnyt parannusehdotuksia erityisesti yksin maahan tulleita lapsia koskien.