HS: Lapsettomiksi jäävät yhä useammin vähän koulutetut miehet - ongelma piilee parinmuodostuksessa

Lapsettomuus on kasvussa Suomessa.

Korkeasti koulutettujen uskotaan usein jäävän lapsettomiksi kuin vähemmän koulutetut. Turun yliopiston akatemiatutkija Marika Jalovaara kertoo Helsingin sanomissa näkemyksen olevan kuitenkin ajastaan jäljessä. Suomessa syntyvyys on tästä huolimatta Pohjoismaiden alhaisinta.

Vielä 1940–1950 -luvuilla syntyneissä ikäluokissa korkeasti koulutetut naiset jäivät lapsettomiksi selvästi useammin kuin perus- ja keskiasteen suorittaneet. Tuore Suomen Akatemian rahoittama tutkimus paljastaa asetelman kuitenkin kääntyneen päälaelleen.

Tutkimuksessa tarkastelun kohteista ne, joilla ei 40. ikävuoteen mennessä ollut biologisia lapsia, laskettiin lapsettomiksi. Tässä tarkastelussa 1940-luvulla syntyneet vain perusasteen käyneet naiset jäivät lapsettomiksi selvästi korkeasti koulutettuja harvemmin.

Tällä hetkellä lapsettomien osuus on korkeasti koulutetuissa naisissa kaikkein alhaisin. Vastaavasti yleinen lapsettomuusluku on kasvanut ja erityisesti kasvua on ollut perus- ja keskiasteen koulutuksen saaneilla naisilla.

Miesten lapsettomuus kasvaa tutkimuksen mukaan kaikilla koulutusasteilla. 1940-luvulla syntyneistä vähän koulutetuista miehistä vain neljännes oli lapsettomia. 1960-luvulla syntyneistä jo peräti kolmannes. Tutkimus paljastaa, että olennaisessa osassa lapsettomuuskehityksessä on parinmuodostus ja muuttuvat parisuhteet. Lapsettomien parisuhdehistoria havaittiin useissa tapauksissa hajanaiseksi ja mahdolliset suhteet lyhytikäisiksi.