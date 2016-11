Pelottaako lääkärillä käyminen? Valkotakkiverenpaine harmitonta valtaosalle

Monen verenpaine nousee lääkärin käynnillä, vaikka kotimittauksissa paineet ovat normaalitasolla. Tämä valkotakkiverenpaineeksi kutsuttu ilmiö on kuitenkin harmiton suurelle osalle potilaista, yhdysvaltalaistutkimus osoittaa.

Joillakin yli 60-vuotiailla se tosin saattaa liittyä suurentuneeseen sydänoireiden vaaraan, kertoo Uutispalvelu Duodecim.

Tiedot käyvät ilmi tutkimuksesta, jossa 650 valkotakkiverenpaineesta kärsivää ja yhtä montaa verrokkia seurattiin keskimäärin kymmenen vuoden ajan.

Seurannan aikana sydän- ja verisuonitautioireita todettiin saman verran kummassakin ryhmässä riippumatta siitä, kärsivätkö potilaat valkotakkiverenpaineesta vai eivät.

Poikkeuksen muodostivat yli 60-vuotiaat. Heillä valkotakkiverenpaineeseen liittyi kohonnut uusien sydänoireiden riski.

Yhdysvaltalaisten havainnot ovat mielenkiintoisia, sillä viime vuonna julkaistu suomalaistutkimus osoitti valkotakkiverenpaineen ennakoivan usein varsinaista verenpainetautia, joka on selvä sydänoireiden riski.

Onkin mahdollista, että nyt julkaistun tutkimuksen kymmenvuotinen seuranta-aika oli liian lyhyt sydänriskien havaitsemiseen.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.