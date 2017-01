LM: Yliopistojen lahjoituskampanjat tuottivat 102 miljoonaa euroa

Lahjoitusten suuri määrä liittyy yliopistojen ja valtion kampanjaan, jossa valtio on varautunut maksamaan vastinrahaa yliopistojen keräämistä yksityisistä lahjoituksista. Kampanja on ollut käynnissä loppuvuodesta 2014 lähtien ja päättyy kesällä. Asiasta kertoo Lännen Media, jonka uutinen on julkaistu muun muassa Kainuun Sanomissa.

Viime vuoden loppuun mennessä kampanja oli tuottanut kokonaisuudessaan 102 miljoonaa euroa.

Kampanjan lisäksi lahjoitusten vilkastumisen taustalla on yksityishenkilöille ja kuolinpesille osoitettu verovähennysoikeus. Vähennysoikeus koskee vähintään 850 euron lahjoituksia.

Lännen Median yliopistoille tekemän kyselyn perusteella eniten rahaa ovat tuottaneet Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Åbo Akademin kampanjat. Toistaiseksi pienimmät summat ovat Lapin yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Vaasan yliopiston kampanjoissa.