"Sopimisen kyvylle tilausta syksyn työmarkkinaneuvotteluissa"

Antti Kurvinen totesi, että työ- ja elinkeinotoimistojen tilastojen mukaan työttömiä on noin 30 000 vähemmän, kuin viime vuonna. Myös pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien määrä on vähentynyt.

– Työ- ja elinkeinoministeriön uusimman työllisyyskatsauksen tiedot ovat viimeisin osoitus siitä, että syöksykierre on katkaistu. Suomen suunta on parempaan päin. Monen vuoden alamäen jälkeen työllisyys paranee ja talous kasvaa, hän sanoi vappupuheessaan Torniossa.

Kurvisen mukaan viime aikoina on käyty erikoista keskustelua, minkä ansiota työllisyys- ja talouskäänne on. Osa on antanut ymmärtää, että käänne on tapahtunut Juha Sipilän (kesk.) hallituksesta huolimatta.

Kurvinen muistutti, että kaksi vuotta sitten Suomi oli konkurssin partaalla ja että maassa kasvoivat vain työttömyys ja valtion velka.

– Käänne ei todellakaan ole tapahtunut itsestään. Sen aikaansaamiseen on tarvittu sekä määrätietoista uudistuspolitiikkaa että poikkeuksellista yhteistyötä hallituksen, työmarkkinaosapuolten ja muiden toimijoiden kesken.

– Eniten ovat kuitenkin joutuneet venymään tavalliset suomalaiset. Se on rehellistä sanoa ääneen. Yhteiskuntamme hyväosaisilla on tässä vakavan peiliin katsomisen paikka. Onko Suomi-talkoissa oltu mukana? Vielä ehtii. Etenkin elinkeinoelämän johtopalleilla istuvilta on vaadittava kohtuutta, Kurvinen sanoi.

Hänen mukaansa suuria ongelmia on vieläkin voitettavana. Työttömiä on edelleen yli 300 000.

– Yhteiskunta- eli kilpailukykysopimus osoitti, että Suomessa pystytään tiukan paikan tullen edelleen sopimaan. Sopimisen kyvylle on tilausta myös syksyn työmarkkinaneuvotteluissa. Työmarkkinaosapuolilla on iso vastuu siinä, että luottamus talouden elpymiseen pysyy ja ihmisten usko tulevaisuuteen vahvistuu, Kurvinen totesi.

Kurvisen mukaan työttömyyden ohella eriarvoistumisen torjuminen on hallituksen tärkeimpiä tehtäviä loppuvaalikaudella.

– Työllisyyden parantaminen on tässä kestävin tapa, mutta tarvitaan myös parannuksia ja helpotuksia ennen muuta heikompiosaisten tilanteeseen. 100-vuotiaassa Suomessa pitää päästä eroon leipäjonoista.