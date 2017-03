HS: "Naurettavaa, jos opettaja ei voi pitää kuria ilman että lapsi uhkaa oikeudenkäynnillä"

Kuri tai työrauha kouluissa puhuttaa juuri nyt siksi, että vaalien alla jokainen puolue kannattaa parempaa koulutusta. Mitä se sitten on, se on toinen juttu. Kun käsitteetkin ovat erilaisia. Toiset mieltävät, että sana kuri sisältää pakkokeinoja ja aikuisten määräysvaltaa. Toisille se on synonyymi sanalle työrauha, toisille ei.

Pääkaupunkiseudulla enemmistö kaikkien puolueiden ehdokkaista oli sitä mieltä, että koululaisia ei kohdella liian lepsusti. HS:n vaalikoneessa vastanneista ehdokkaista vasemmistossa ja vihreissä on kurin puolestapuhujia vähiten. Kokoomuksen ehdokkaista valtaosa oli osaksi kurin lisäämisen kannalla. Perussuomalaiset taas olivat 90 prosenttisesti sitä mieltä, että kuria tarvitaan kouluissa lisää.

Esimerkiksi perussuomalaisten ehdokas Mika Raatikainen kommentoi, että hänen opettajilta kuulemansa mukaan tilanne on lähtenyt lapasista Helsingin kouluissa.

”Onhan naurettavaa jos aikuinen opettaja ei saa pitää järjestystä luokassaan tai koulussaan ilman että piltit uhkailevat oikeudenkäynneillä”.

Toisaalta opettajien ja oppilaiden välistä suhdetta pidetään liian tasa-arvoisena. Opettajille kaivataan lisää auktoriteettia.

”[Suomessa] kaikki perustuu tasa-arvoon ja siihen, että opettaja on eräänlainen koutsi, sparraaja eikä mikään auktoriteetti, jota oppilaat kunnioittavat”, ihmettelee Vantaan opetuslautakunnan puheenjohtaja Janne Leppänen (kok).

Opettajien ammattijärjestö OAJ on sekin on liittynyt vaalien alla keskusteluun koulutyöskentelystä. OAJ vaatii rehtoreille mahdollisuutta erottaa häirikköoppilas koulusta, mutta ei kurin vaan työrauhan takaamiseksi. OAJ:n vaatimuslistalla puhutaan myös oppimisen ilosta, paremmasta yhteistyöstä kotien kanssa ja kiusaamisen ennaltaehkäisystä.

”Suomalaista koulua pitää kehittää suuntaan, jossa opetus ja oppimisympäristö vastaavat nykypäivää. Näin saadaan myös oppilaat motivoitumaan parhaiten koulutyöhön”, sanoo helsinkiläinen kuria kritisoinut Daniel Sazonov (kok).

Oppilaiden itsensä keskuudessa eniten arvostusta saa opettaja, joka on vilpittömän kiinnostunut opettamastaan aineesta, on luova ja keskusteleva.