Venäläisklubin johtaja HU:ssa: Suomeen asettuneet eivät usko äänestämiseen

Edellisissä kuntavaaleissa Suomessa olisi saanut äänestää noin 137 000 ulkomaalaista, mutta heistä uurnilla kävi vain joka viides.

Innokkaimpia äänestäjiä ovat somalit, joista 39 prosenttia kävi äänestämässä.

Venäläisiä ja virolaisia sen sijaan ei juurikaan Suomessa vaikuttaminen ainakaan äänestämällä näytä kiinnostaneen.

Venäläisistä uurnilla kävi 16 prosenttia, virolaisista vain noin joka kymmenes.

– Venäjällä on monella se käsitys, että politiikkaan mennään vain rahojen takia. Äänestämistä ei pidetä vaikuttamiskeinona, arvioi Vantaan Venäläistä Klubia johtava Svetlana Tchistiakova.

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on 18-vuotias Suomen ja EU:n jäsenvaltion kansalainen sekä Islannin ja Norjan kansalainen, joka on asunut kyseisessä kunnassa 51. päivää ennen vaalipäivää sekä muun maan kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on ollut 51. päivää ennen vaalipäivää ja jolla on ollut kotikunta Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan.