HS: Keski-iän ylittäneet miehet kansoittavat kuntavaalien ehdokaslistoja

Kuntavaalien ehdokaslistoja kansoittavat keski-ikäiset ja sitä vanhemmat miehet. Kaikista Suomen kunnista vain kolmessa ehdolla on enemmän naisia kuin miehiä. Asiasta uutisoi Helsingin sanomat.

Joukosta erottuvat kunnat ovat kooltaan pieniä. Ehdokkailtaan kolme naisvaltaista kuntaa ovat Tervo Pohjois-Savossa (55 prosenttia), Satakunnan maakunnassa sijaitseva Siikainen (53 prosenttia) ja Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa (52 prosenttia).

Suurissa kaupungeissa sukupuolijakauma on melko tasainen. Helsingissä ehdokkaista 46 prosenttia on naisia. Turussa vastaava lukema on 42 prosenttia. Kolmesta suuresta vähiten naisehdokkaita on Tampereella, jossa ehdokkaista vain 38,9 prosenttia on naisia.