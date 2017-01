Talouselämä: Viharikosten määrä kasvaa

Viharikosten määrä on Suomessa kasvussa. Asiasta uutisoi Talouselämä. Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan jo pelkkä puhe on riittävä syy puuttua.

– Yleinen talous- ja turvallisuustilanne on herättänyt vahvoja tunteita lisännyt osaltaan vastakkainasettelua. Ilmapiiri Suomessa on muuttunut kylmemmäksi ja kovemmaksi. Tämä näkyy erityisesti sosiaalisessa mediassa. Poliisin tietoon tulleiden epäiltyjen viharikosten määrä on lähtenyt jyrkkään nousuun. Toissa vuonna kasvua oli huolestuttavan paljon, yli 50 prosenttia, Kolehmainen kertoo Poliisin uuden videokanavan julkistustilaisuudessa.

Tilastot ovat karua luettavaa. Häirinnän tai vihapuheen kohteeksi joutuneista vain noin joka viides ilmoittaa asiasta edes jollekin taholle. Poliisille tapauksista päätyy vielä harvempi.

– Ja puhun nyt myös omasta kokemuksesta. Olen joutunut itsekin vihapuheen kohteeksi, mutta jättänyt siitä ilmoittamatta. Seuraavilla kerroilla saatan toimia toisin, ja kehotan tätä muitakin pohtimaan osaltaan. Ihan mitä tahansa ei pidä kenenkään sietää, Kolehmainen sanoi.

Poliisin verkkosivuilla vihapuheesta tai nettikiusaamisesta voi antaa nettivinkin tai tehdä rikosilmoituksen.

Kolehmaisen mukaan vihapuhe ja kiusaaminen ovat polku syrjäytymiseen. Syrjäytyminen puolestaan on paitsi henkilökohtainen tragedia, myös suurin turvallisuusuhka Suomen sisällä. Pahimmassa tapauksessa vihapuhe ja syrjäytyminen voivat Kolehmaisen mukaan johtaa väkivaltaisuuteen ja ekstremismiin.