Poliisiylijohtaja huolissaan nettirikollisuuden lisääntymisestä - 60 prosenttia petoksista tapahtuu verkossa

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan satavuotias Suomi on edelleen yksi maailman turvallisimmista maista. Kolehmainen viittasi tänään Oulussa poliisin päivänä pitämässään puheessa Turun viimeviikkoiseen terrori-iskuun.

Vaikka Suomi on edelleen hyvin turvallinen maa, on tulevaisuus poliisin näkökulmasta kaksijakoinen.

– Rikosten määrä on ollut pitkään laskussa, ja todennäköisyys joutua niiden uhriksi on vähentynyt. Tilastojen näkökulmasta suurimmat vaaranpaikat ovat olleet tapaturmissa ja liikenteessä. Perinteisten tehtävien rinnalle on noussut täysin uusia ilmiöitä, jotka haastavat oman osaamisemme ja ymmärryksemme. Niitä ovat muun muassa maahanmuutto, kyberturvallisuus sekä terrorismi.

Tänä päivänä 60 prosenttia petoksista liittyy tavalla tai toisella tietoverkkoihin.

– Tyypillistä verkossa tapahtuvaa petosrikollisuutta on esimerkiksi se, että tarjotaan myytäväksi omaisuutta, jota myyjällä ei ole oikeasti hallussaan tai tarkoitus myydä. Nettipetokset rikoksina yleensä selviävät, mutta rahoja saa harvoin takaisin.

Kolehmainen varoitti samalla myös verkossa liikkuvista valepoliiseista.

– Oikea poliisi ei koskaan kysy verkossa tai puhelimessa sinun käyttäjätunnuksiasi ja salasanoja, hän muistutti.