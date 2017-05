SDP:n Anneli Kiljunen: MS-potilaille oikeus hyvään hoitoon

Kansanedustaja Anneli Kiljunen (sd.) haluaa varmistaa, että MS-potilaiden oikeus hoito- ja palvelusuunnitelmaan, säännöllisiin magneettikuvauksiin, sopeutumisvalmennukseen, kuntoutukseen sekä parhaaseen mahdolliseen lääkehoitoon toteutuu.

Hän jätti keskiviikkona aiheesta kirjallisen kysymyksen hallitukselle. 31.5. vietetään maailman MS-päivää. MS-sairaus on maailman yleisintä Suomessa. Tähän vaikuttaa sekä geeniperimä että ympäristö.

– Vaikka MS-tautiin ei ole parantavaa tai taudin etenemisen täysin pysäyttävää lääkitystä, voidaan taudin etenemistä hidastaa lääkityksellä taudin tyypistä riippuen. Lääkehoidon lisäksi kuntoutus on välttämätöntä MS-taudin haittojen vähentämiseksi. Kuntoutuksen eri muodoilla voidaan merkittävästi parantaa sairastuneen edellytyksiä arjesta suoriutumiseen ja elämänlaadun ylläpitämiseen, Kiljunen toteaa tiedotteessaan.

MS-tauti on yleisin nuorten aikuisten liikunta- ja toimintakykyyn vaikuttava keskushermoston sairaus. Suomessa sitä sairastaa noin 9 000 henkilöä. MS-tautia on naisilla lähes kaksi kertaa enemmän kuin miehillä, yleisin sairastumisikä on noin 20–40-vuotiaana.

Kiljunen muistuttaa, että tutkimusten perusteella on mahdollisuus vaikuttaa sairauden syntyyn mm. turvaamalla D-vitamiinin saanti kaikille raskaana oleville äideille sekä riittävä D-vitamiinin saanti lapsena ja nuorena.

– Jos kuitenkin sairastumme, niin tärkeää on, että jokainen MS-potilas saa parasta mahdollista hoitoa ja kuntoutusta kaikkialla Suomessa.

– Etenkin sairauden alkuvaiheessa myös sopeutumisvalmennus on tärkeää. MS-tautia sairastaville tehdyn kyselyn mukaan yli puolelta MS-tautia sairastavista puuttui Käypä hoito -suosituksen mukaan heille kuuluva kuntoutussuunnitelma.