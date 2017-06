Keskustan kansanedustajat vaativat selkeyttä ruoan alkuperämerkintöihin - kotimaisuus saatava esille

Keskustan kansanedustajat Pertti Hakanen, Eerikki Viljanen ja Mikko Kärnä haluavat vauhdittaa elintarvikealaa ja kauppaa ruoan alkuperämerkintöjen selkeyttämiseen. Ruuan alkuperän tarkempi ilmoittaminen edistää kansanedustajien mielestä parempaa kuluttajatietoisuutta ja kotimaisen ruuan arvostusta.

– Kotimaisuus on saatava paremmin esille kaupan hyllyllä tuotteiden alkuperämerkinnöissä. Kuluttajat ovat hyvin perillä siitä, millaisia seurauksia ostopäätöksillä on. Alkuperämerkintöjen selkeyttämisen eteen on tehty jo pitkään töitä tuottajien tahdosta, toteavat kansanedustajat tiedotteessa.

Suomessa valmistettujen liha- ja maitotuotteiden ainesosien alkuperän merkintä tuli pakolliseksi maa- ja metsätalousministeriön antamalla asetuksella kesäkuun alusta. Valmistajilla on kuuden kuukauden siirtymäaika merkintöjen toteuttamiseksi.

– Ruuan alkuperä kertoo kuluttajalle monta tärkeää seikkaa esimerkiksi eläinten hyvinvoinnista sekä kotimaisen työllisyyden ja tuottajan tukemisesta. Kotimainen elintarvikeketju tarvitsee parempaa huomioimista kauttaaltaan.

– Elintarvikeketju on saatava pelaamaan paremmin yhteen, jotta kaikki voittavat. Kotimainen ruoka ei tule pöytään ilman laadukasta työtä myös elintarvikealalta. Kotimaisten tuottajien laadukas ja eettinen työ saa nyt parempaa huomiota kaupan hyllyllä.

Kansanedustajat tekivät toimenpidealoitteen viime vuoden toukokuussa eduskuntaan ruuan alkuperämerkintöjen selkeyttämisestä ja aloitteen allekirjoitti 108 kansanedustajaa.