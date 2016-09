Keskisuomalainen ostaa Mediatalo ESAn

Keskisuomalainen Oyj on perjantaina ostanut koko Mediatalo ESA Oy:n osakekannan. Kaupan jälkeen uusi konserni, Mediatalo Keskisuomalainen nousee Suomen suurimmaksi maakunta- ja paikallisuutismediaksi.

Konserni on lehtimäärältään Suomen suurin uutismedia ja vahvistaa markkinaosuuttaan myös kaupunkilehtikentässä.

Kaksi tilattavaa lehteä ja viisi kaupunkilehteä

Kaupassa Mediatalo Keskisuomalaiselle siirtyy kaksi tilattavaa lehteä ja viisi kaupunkilehteä.

Etelä-Suomen Sanomat on Lahden markkina-alueen luetuin lehti 99 000 lukijallaan. Lehden kokonaistavoittavuus painettuna ja verkossa on 248 000 (KMT 2015).

Itä-Häme on Heinolan markkina-alueen luetuin lehti 22 000 lukijallaan. Uusi Lahti on nuorekas lahtelainen kaupunkilehti, jonka jakelu on 52 700.

Seutuneloset-lehtiperheeseen kuuluvat Orimattilan aluelehti, Nastola-lehti, Hollolan Sanomat ja Päijät-Häme. Yhteensä näillä lehdillä on 44 000 lukijaa.

Liiketoimintaa uusilla alueilla

Mediatalo Keskisuomalainen siirtyy myös radioliiketoimintaan, kun Radio Voima siirtyy kaupan mukana konsernille. Radio Voimalla on 37 000 kuulijaa viikoittain.

– Laajennamme samalla uudelle liiketoiminta-alueelle digitaaliseen ulkomainosliiketoimintaan, kun myös enemmistö ESA Digital Oy:stä siirtyy osana järjestelyitä Keskisuomalainen-konsernille, toteaa konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi tiedotteessaan.

Digitaaliset ulkomainostaulut sijaitsevat kauppakeskuksissa, joissa yhdellä käyntikerralla viivytään keskimäärin 58 minuuttia. Esimerkiksi Isossa Omenassa Espoossa digitaaliset ulkonäytöt tavoittavat TNS Gallupin mukaan 174 000 kävijää viikoittain.

Osana järjestelyä Keskisuomalainen Oyj:lle siirtyvät Lahdessa ja Heinolassa sijaitsevat Mediatalo ESA Oy:n omistamat kiinteistöt, kaksi vuotta sitten modernisoitu Lahdessa sijaitseva sanomalehtipaino, Painotalo Plus Digital Oy ja Suomen neljänneksi suurin sanomalehtien varhaisjakeluorganisaatio ESA Jakelut, jonka toiminta-alueena on Päijät-Häme ja Iitti.

Mediatalo Keskisuomalainen lisää omistustaan samalla myös Väli-Suomen Mediassa, Kärkimediassa, Kaupunkiplussassa ja Jakeluyhtiö Suomi Oy:ssä.

Päijät-Häme täydentää Keskisuomalaisen mediakarttaa

– Arvostetun ja perinteikkään Mediatalo ESAn tuotteet ja palvelut täydentävät erinomaisesti liiketoimintaamme. Päijät-Häme täydentää konsernimme mediakarttaa, joka yltää nyt pääkaupunkiseudulta keskiseen Suomeen ja Savoon saakka. Päijät-Häme Lahti keskipisteenään on väkevä ja kasvava talousalue, sijainniltaan vain tunnin ajomatkan päässä pääkaupunkiseudulta, Kangaskorpi toteaa.

Mediatalo Keskisuomalainen aloittaa välittömästi synergiatyön, jossa haetaan käyttöön tehokkaimmat toimintatavat ja parhaat käytännöt.

Keskisuomalainen Oyj:n osuus Mediatalo ESAsta oli 25,1 prosenttia ennen tänään solmittuja kauppoja. Perjantaina ostetuista osakkeista maksettu kokonaiskauppahinta on yhteensä noin 13,5 miljoonaa euroa.

Solmittujen kauppojen jälkeen uuden konsernin, Mediatalo Keskisuomalaisen pro forma -liikevaihto vuodelta 2015 on 184 miljoonaa euroa ja pro forma -käyttökate on 22 miljoonaa euroa. Uudessa konsernissa on lähes 2 000 työntekijää.