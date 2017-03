Antti Kaikkonen alkoholilaista IL:lle: Limuviina on vaikein kysymys keskustalle

Eduskunnassa allekirjoituksia keräävän Viinakapina-adressin 28 allekirjoittajasta 14 on keskustan kansanedustajia. Tämä on lähes kolmannes koko keskustan eduskuntaryhmästä. Kokoomuksen kansanedustajista kolme on allekirjoittanut aloitteen, perussuomalaisista ei yksikään.

Keskustan eduskuntaryhmä hyväksyi alkoholilain uudistuksen jo kertaalleen.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen ja kansanedustaja Annika Saarikko ehdottivat uudistuksen käsittelyä omantunnonkysymyksenä. Tällöin hallituspuolueiden edustajat saisivat halutessaan äänestää hallituksen esitystä vastaan.

Antti Kaikkonen sanoo Iltalehdelle, ettei hän usko keskustan sisällä kytevän sen suurempaa viinakapinaa. Asia on kuitenkin keskustalle vaikea.

– Sehän on tiedetty koko ajan. Osa eduskuntaryhmästä suhtautuu varsinkin tähän limuviinakysymykseen kielteisesti. Huoli on siitä, kuinka paljon alkoholihaittoja se lisää, Antti Kaikkonen sanoo IL:ssa.