Ministeri Kai Mykkänen Ylelle USA:n Venäjä-pakotteista: Eripura ei palvele lännen etuja

Ulkomaankauppaministeri Kai Mykkänen (kok.) pitää erittäin tärkeänä, että USA ja EU seisovat yhdessä rintamassa Venäjälle asetettujen pakotteiden suhteen.

– Se ei todellakaan palvele lännen etuja, jos lähdettäisiin kulkemaan eri seuroissa, Mykkänen sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Yhdysvaltain kongressi on säätämässä lakia, joka lisäisi pakotteita Venäjää, Pohjois-Koreaa ja Irania vastaan. EU pelkää, että pakotteet vaikeuttavat usean käynnissä olevan energiahankkeen eteenpäin viemistä ja Euroopan energiansaantia. Komissio on ilmoittanut olevansa valmis toimimaan Euroopan etujen turvaamiseksi, jos Yhdysvaltojen lainsäätäjät eivät ota päätöksissään huomioon EU:n esittämää huolta.

EU puolustaa Venäjä-pakotteita, mutta tällä hetkellä suunnitteilla olevat uudet pakotteet aiheuttavat hermostuneisuutta EU:n sisällä.

– Tämänhetkisten tietojen perusteella Fennovoiman ydinvoimahanke, johon Venäjän valtion ydinvoimayhtiö Rosatom osallistuu, ei sinänsä tulisi sisältymään Yhdysvaltain uusien pakotepäätösten piiriin, Mykkänen totesi.

– Lähinnä meidän lähialueella kysymyksiä voi syntyä Nord Stream 2-kaasuputkihankkeen osalta. Siinä Venäjän öljy- ja kaasuteollisuus rakentaa yhdessä Euroopan öljy- ja kaasuteollisuuden kanssa infrastruktuuria. Tämä on siinä ytimessä Yhdysvaltain uudessa lainsäädännössä, Mykkänen totesi.

EU:n edustajat ovat olleet hyvin aktiivisia Washingtonissa kuluneen viikon ja viime viikonlopun aikana, kun lakipakettia on laadittu.

– USA:n linjaukseen on tullut pehmennyksiä. On mielenkiintoista nähdä, allekirjoittaako presidentti Donald Trump lain. Jos laki tulee voimaan, niin silloin sen toimeenpano on presidenttijohtoista, Mykkänen tuumasi.

Yhdysvaltain senaatin käsittelyyn menossa olevaan uusia Venäjä-pakotteita koskevaan lakipakettiin sisältyy uhkia EU:lle, vaikka alkuperäiseen linjaukseen on tullut pehmennyksiä, arvioi Eurooppa-tutkimuksen verkoston tutkimusjohtaja Juhana Aunesluoma.

– Tässä on olemassa tiettyjä uhkia. Nyt näyttäisi siltä, että Yhdysvaltain senaatin käsittelyyn menossa oleva laki ei ehkä ole niin hankala EU:n energiahuollon ja -politiikan kannalta kuin miltä se vielä jokin aika sitten näytti, Aunesluoma totesi.

– Jonkinlainen torjuntavoitto voi olla syntymässä, mutta siihen sisältyy edelleen merkittäviä uhkia.