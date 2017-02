Jytyn mielestä valinnanvapauslaki sisältää useita ongelmia

Jyty on huolissaan valinnanvapauslaista.

Puheenjohtaja Maija Pihlajamäen mukaan nyt ja tulevina vuosina sote-organisaatioissa, kuntien ja kuntayhtymien työpaikoilla kysytään muutosjohtamisen taitoja.

– Muutosprosessi on pitkä ja vaatii ennen kaikkea sitä, että yhteistoimintalakia noudatetaan ja että henkilöstön asemaa sote- ja maakuntauudistuksessa koskevat muutokset valmistellaan hyvissä ajoin hyvää yhteistoimintamenettelyä noudattaen.

Jytyn tiedotteessa todetaan, että vaikka valinnanvapaus on linjausten mukaan tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa, joista viimeinen osio päättyisi vuoden 2023 loppuun mennessä, kuntien ja kuntayhtymien henkilöstö siirtyisi ns. vanhoina työntekijöinä maakuntien palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen jo vuoden 2019 alusta lukien.

– Tuolloin, vuonna 2020 sote- ja valinnanvapausuudistus on vielä täysin keskeneräinen, koska valmista pitäisi tulla vasta 2023 loppuun mennessä. Vaadimmekin, että henkilöstön aseman turvaavat määräykset on lainsäädännöllisin toimin ulotettava vuoteen 2023 saakka. Jos näin ei käy, seurauksena on useiden vuosien epävarmuus työpaikasta ja -tehtävistä työttömyysuhkineen saman aikaan kun yhtiöittämistoimet ym. organisaatiomuutokset vellovat maakunnissa, Pihlajamäki sanoo.