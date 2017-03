PS:n Arja Juvonen vaatii naisille lisää liputuspäiviä - "On naisten aika ja sen on näyttävä"

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen vaatii suomalaisille suurnaisille lisää liputuspäiviä tiedotteessaan.

– Tänään on Minna Canthin päivä ja se on ainoa liputuspäivä, jonka aiheena on suomalainen suurnainen. Canth tunnetaan erityisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä Suomessa. Hän oli myös yrittäjänainen, Juvonen kertoo tiedotteessaan.

– On häpeä, että Suomesta ei ole nostettu muita suurnaisia liputettavaksi. Näin Minna Canthin päivänä, tasa-arvon päivänä, asia on syytä nostaa esille, Juvonen vaatii.

Juvonen esittää, että Suomessa perustettaisiin toimikunta listaamaan naisia, joille liputuspäivä olisi syytä antaa. Juvosen omasta mielestä liputuspäivä tulisi myöntää ainakin Armi Ratialle, Aino Aallolle ja Sara Wacklinille.

– On naisen aika, ja sen on näyttävä myös Suomen lipun liehuessa salossa. Naisille tulisi myös suunnitella ja laatia oma Naisyrittäjämerkki tai -risti. Toivoisin, että joku suunnittelija ottaisi tästä kopin ja ryhtyisi Naisyrittäjäjärjestöjen ja Suomen yrittäjien kanssa suunnittelemaan ja ajamaan asiaa.