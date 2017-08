JHL ja AKT: Vastuu lipunmyyntiongelmista ei kuulu kuljettajille

Helsingin seudun liikenteen (HSL) lipunmyyntijärjestelmään liittyvät ongelmat eivät saa jäädä linja-autokuljettajien maksettavaksi, vaan HSL:n on otettava pikaisesti vastuu tilanteesta.

Näin vaativat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n sekä Auto- ja kuljetusalan liitto AKT:n paikallisosastot.

Paikallisosastojen mukaan kuljettajien oikeusturva on rahastusepäselvyyksiä selvittäessä taattava. Paikallisosastot vaativat HSL:ää välittömästi ratkaisemaan tekniset ongelmat, joista aiheutuvat epäselvyydet pahimmillaan saattavat johtaa jopa työsuhteen irtisanomiseen.

– Lipunmyyntijärjestelmään on kirjautunut haamuostoja, jotka ovat näkyneet vajauksena kassassa. On syntynyt jopa tilanteita, joissa kuski on joutunut kassavajeen maksumieheksi. Tilanne on ratkaistava välittömästi, sillä kuskit eivät saa olla vastuussa HSL:lle kuuluvista teknisistä ongelmista, toteaa Helsingin Bussiliikenne Oy:n henkilökunta JHL ry:n asiamies Tommi Salovaara tiedotteessaan.

Linja-auton kuljettajat esittävät HSL:lle, että jatkossa kassantilitys hoidettaisiin uudella tavalla. Linja-auton käteismyynnistä poistettaisiin aluksi pohjakassa, jonka jälkeen loput rahat tilitettäisiin normaalisti – riippumatta siitä, mitä myyntilaitteen saldo väittää. Mahdollisissa epäselvyyksissä asioiden selvittämisvastuu kuuluisi HSL:lle sekä Tieto Oy:lle, joka vastaa teknisestä järjestelmästä.

Kuljettajat pidättäytyvät toistaiseksi aiemmin uhkaamistaan toimenpiteistä liittyen lipunmyynnin keskeyttämiseen. Samalla he kuitenkin vaativat, että HSL:n ylin johto, kuljettajien edustajat sekä liikennöitsijät kokoontuvat pikaisesti yhteiseen kokoukseen epäselvyyksien kartoittamiseksi ja ratkaisemiseksi. Takaraja tilanteen seurannalle on elokuun lopussa, viikolla 35.