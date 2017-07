Kalle Isokallio: Ay-liikkeen olisi järkevää tukea uusien taitojen oppimista

– Sen sijaan, että poliitikot ja ammattiyhdistykset keskittyvät siihen, miten säilytetään vanhoja työpaikkoja, joiden parasta ennen päiväys on jo mennyt, olisi älykkäämpää keskittyä siihen, miten luodaan uusia työpaikkoja ja saadaan ihmiset itse opiskelemaan taitoja, joita uusissa tehtävissä tarvitaan, Kalle Isokallio sanoo.

Isokallio ei niele väitettä, että robotit veisivät työpaikkoja - sen sijaan ne kyllä luovat uudenlaisia vaatimuksia työntekijöille.

– Jos joku on eri mieltä, niin selittäköön, miksi työttömyys Japanissa on kahden prosentin pinnassa, vaikka Japanissa on asukaslukuun nähden eniten robotteja maailmassa.

Suomalaisesimerkiksi Isokallio nostaa Uudenkaupungin autotehtaan.

– Uudet työpaikat vaativat erilaista osaamista, kuin ennen. Siksi koulutusjärjestelmäämme pitää muuttaa sellaiseksi, jossa tavoite on opettaa oppilaat oppimaan. Se että heille opetetaan se, mitä opettaja tänään osaa, ei huomenna riitä. On opittava oppimaan ilman opettajia. Siihen se tekoäly antaa välineet. Eli senkin avulla voidaan luoda työpaikkoja.