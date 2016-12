Yle: Kaikkia ilotulitteita ei pystytä tarkastamaan

Suomen Ilotulitus Oy varoittaa virheellisistä tarramerkinnöistä patailotulitteissaan, joista osassa on keltainen tarra tekstillä TÄMÄ KYLKI KOHTI YLEISÖÄ -DENNA SIDAN MOT PUBLIKEN. Tarra on vahingossa kiinnitetty padassa väärään kohtaan. Sen padan pinnan, johon tarra on liimattu, tulisi olla kohti taivasta eli suoraan ylöspäin.