Ilkka: Hiusyrittäjät näreissään 10 eurolla leikkaavista partureista

Suomen Hiusyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Arja Laurila sanoo Ilkalle, että alimmillaan jopa kymmenen euron hintaan leikkaavat parturit häiritsevät alan kilpailutilannetta.

– Yrittäjiltä on tullut viestiä, että vaikutuksia on ollut. Jopa sellaisia, että yrittäjä on joutunut muuttamaan liikkeensä toiseen paikkaan, koska asiakasvirta on yksinkertaisesti loppunut, Laurila sanoo Ilkalle.

Suomen Hiusyrittäjien mielestä puolen tunnin tukanleikkuun hinta pitäisi olla noin 27,5–30 euroa.

Ilkan haastatteleman, kymmenen euroa miesten tukanleikkuusta veloittavan parturiyrittäjä Neriman Qadir Karimin mukaan hinnasta ei jää verojen, vuokrien ja muiden kulujen jälkeen kovinkaan paljoa itselle. Karimin mukaan tuloa on kuitenkin sen verran, että perheetön tulee toimeen.