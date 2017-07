Ilkka Kanerva: Etyjin pääsihteerin pesti menossa sveitsiläiselle diplomaatille

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin pääsihteeriksi on nousemassa sveitsiläinen diplomaatti Thomas Greminger.

Asiasta kertoo Verkkouutisille Gremingerin kanssa tehtävästä pitkään Suomen ehdokkaana kilvoitellut kansanedustaja Ilkka Kanerva.

– Itävallan ulkoministeri on tänään todennut epävirallisessa ulkoministerikokouksessa, että Itävalta tekee tästä virallisen esityksen, Ilkka Kanerva sanoo Verkkouutisille.

Itävalta toimii parhaillaan Etyjin puheenjohtajana.

Kanerva oli tiistaina mukana Porin SuomiAreenalla Verkkouutisten Trump, Putin, Brexit – Suomi tarvitsee vahvan presidentin -paneelikeskustelussa. Hän kertoi olleensa tänään Wieniin yhteydessä, ja "Itävalta on ilmoittanut heidän tulkintansa olevan se, että he saavat aikaan riittävän yhteisymmärryksen siitä, että pääsihteeriksi valittaisiin sveitsiläinen diplomaatti".

Etyjin pääsihteerin valitseminen on kestänyt pitkään. Kaikkien Etyjin 57 jäsenmaan on hyväksyttävä valinta.

Edellisen pääsihteerin, italialaisen Lamberto Zannierin kausi päättyi kesäkuun lopussa. Itävaltalaisten tehtävänä oli puheenjohtajamaana selvittää, kuka sopisi kaikille jäsenmaille.

– He ovat saaneet tämän esityksen kanssa seitsemän kertaa pakit. Se on tyrmätty seitsemän kertaa, mutta he katsovat edelleen, että sveitsiläistä pääsihteeriä koskeva esitys on helpompi hyväksyttäväksi kuin se, että oltaisiin tehty Suomen hallituksen ajama muutos järjestön luonteeseen, Kanerva toteaa.

Muutoksen myötä järjestö olisi saanut poliittisen johdon. Nyt kyse on virkamiestyyppisestä johdosta.

– Eli kyllä tämä aika vesiselvä asia on tässä mielessä. Tätä ei ole vielä virallisesti päätetty.

Suomi lobbaa yhä ehdokastaan Ilkka Kanervaa, jolla on paljon kokemusta luottamustoimista myös Etyjissä. Virallisia ehdokkaita asettivat myös Sveitsi, Tshekki ja Valko-Venäjä.