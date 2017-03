Raimo Ilaskivi: Eläketrollit ja raha vastakkain 84 000 eläkeläisen kanssa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on yksimielisesti päättänyt ehdottaa aloitteen hylkäämistä.

– 84 000 kansalaisaloitteen allekirjoittajaa ovat koettaneet valvoa omaa etuaan, saada kasvavista eläkeyhtiöitten pääomista ja tuotoista osan eläkkeittensä parantamiseen. Heidän ainoa aseensa on ollut sana, tilanteesta ja kehityksestä kertominen. Vastakkaisella puolella on ollut raha, eläkeyhtiöitten pääoma, jonka kasvua on haluttu keinoista välittämättä varjella. Ja tällä taisteluosapuolella on ollut taloudellisia resursseja lähes rajattomasti käytössään, valtiotieteen tohtori Raimo Ilaskivi kirjoittaa Iltalehden blogissaan.

Hänen mukaansa työtä aloitteen hylkäämiseksi ovat tehneet työeläkejärjestelmän organisaatioiden edustajat ja heidän palkkaamansa viestintätoimistot ja markkinoijat, joita kirjoittaja kutsuu "eläketrolleiksi".

– Varsin määrätietoisesti media on sulkenut sivunsa ja kanavansa vastakkaisilta näkemyksiltä, vaikka niitten edustajina ovat esiintyneet jopa maamme arvovaltaiset eläkeasiantuntijat ja -matemaatikot.

Ilaskivi uskoo tilannetta jo juhlittavan.

– Miksi shampanjaa, palkankorotuksia ja bonuksia? Näinhän hyvin tehdystä työstä on tapana palkita. Ja tällä kerralla ”hyvää” työtä ovat tehneet ne, jotka ovat pystyneet kääntämään niin median kuin päättäjiemmekin – hallituksen ja eduskunnan – päät aloitteen hylkäyslinjalle.