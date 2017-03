IS: Kela myönsi kodittomalle yhden sentin tukea kuussa

Ilta-Sanomat uutisoi kodittomasta Janista. Jani on työtön ja saa työmarkkinatukea reilut viisisataa euroa kuukaudessa.

Työtön ja koditon Jani tarvitsee apteekista lääkkeitä maksusitoumuksella, joka tälle oli myönnetty. Tämän lisäksi Jani haki Kelalta toimeentulotukea tilanteensa helpottamiseksi.

Kun Kelan päätös toimeentulotuesta keskiviikkona tuli, ei tilanne paljoa naurattanut. Kela oli myöntänyt Janille toimeentulotukea yhden sentin kuukaudessa.

– Kiukku heräsi. Toihan on kyykyttämistä, täyttä pelleilyä, Jani sanoo Ilta-Sanomille.

Janin saama päätös johtuu Kelan toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen etuuspäällikkö Marja-Leena Valkosen mukaan siitä, että Janin saama päätös lääkkeiden maksusitoumuksesta kuuluu toimeentulotuen piiriin. Maksusitoumus saa hakijan tulot näyttämään suuremmilta kuin menot.

Valkosen mukaan kyse on teknisestä väliaikaisratkaisusta. Janin kohdalla ylijäämä syntyi työmarkkinatuen ja maksusitoumuksen summasta. Koska asumismenoja ei ole, jää arvioitujen tulojen ja menojen erotus ylijäämäiseksi.

Ylijäämä ei tässä tapauksessa ole kovin suuri, mutta Valkosen mukaan se estää toimeentulotuen myöntämisen. Janille on kuitenkin helpotusta luvassa.

– Olemme teknisesti tehneet sen niin, että sinne on laitettu menoja sillä tavoin, että laskelma on saatu miinuksen puolelle. Tämä on vain väliaikaisratkaisu.