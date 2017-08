IS: Turun puukotuksista epäillyn nimi ei ole Abderrahman Mechkah

Turun puukotusten tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Crista Granroth sanoo Ilta-Sanomille, että puutoksista epäillyn miehen viranomaisille kertoma nimi on paljastunut vääräksi.

– Hän on antanut väärän henkilötiedon tullessaan Suomeen. Se nimi, mikä hänellä on ollut Suomen viranomaisten virallisissa asiakirjoissa, ei ole paikkansapitävä, vaan nimi on joku muu, Granroth sanoo IS:lle.

Pääepäiltyä on julkisuudessa aiemmin kutsuttu nimellä Abderrahman Mechkah, jota mies on tiettävästi käyttänyt Suomessa oleskellessaan.

Epäillyn henkilöllisyys on nyt poliisin tiedossa, mutta sitä ei tutkinnallisista syistä kerrota julkisuuteen.