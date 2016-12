RKP:n Anna-Maja Henriksson: Timo Soinin hiljaisuus ruoskimisvideosta on surullista

– On surullista, että puoluejohto on valinnut olla hiljaa. Me kannamme kaikki vastuuta siitä, mihin suuntaan yhteiskunnallinen ilmapiiri maassamme kehittyy. Erityistä vastuuta kantavat poliittinen johto ja puolueiden puheenjohtajat, RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoo.

Henriksson toteaa, etteivät perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini saati oikeusministeri Jari Lindström (ps.) ole kommentoineet puolueensa nuorisojärjestön Helsingin tuomiokirkon portailla kuvaamia videoita.

Videoklipeissä muun muassa Henrikssonia, Paavo Lipposta (sd.) ja Sanni Grahn-Laasosta (kok.) esittävät henkilöt heiluttavat piiskoja.

Pakolliseen kouluruotsiin liittyvä kampanja on herättänyt runsaasti huomiota muun muassa sosiaalisessa mediassa.

– Toivon, että nyt kun aloitamme juhlavuoden ja vietämme isänmaamme 100-vuotista itsenäisyyttä teemalla Yhdessä – Tillsammans, ymmärtäisimme, että meillä on paljon voitettavaa sellaisen ilmapiirin myötä, joka henkii kunnioitusta, huomaavaisuutta ja tulevaisuudenuskoa, Henriksson sanoo.

