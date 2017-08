Kokoomuksen Harri Jaskari budjettiesityksestä: Vaikka alijäämä pienenee, velkaantuminen jatkuu

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) esitteli tiedotustilaisuudessa valtiovarainministeriön sisäisen budjettineuvottelun tuloksia ja ehdotusta seuraavan vuoden talousarvioksi.

– Pidän tärkeänä, että budjettiesityksessä pysytään vastuullisesti hallitusohjelmassa sovitulla polulla ja jatketaan määrätietoisesti julkisen talouden tasapainottamista. Esityksessä on osattu oikein katsoa Suomen talouden tilaa yhtä suhdannehuippua pidemmälle, kansanedustaja Harri Jaskari toteaa tiedotteessaan.

Valtiovarainministeriön budjettiesitys ei pidä sisällään uusia merkittäviä menopäätöksiä. Mahdollisia kehyksen sisäisiä kohdennuksia ja veropäätöksiä tehdään budjettiriihessä elokuun lopussa. VM myös arvioi, että julkinen velka suhteessa BKT:hen on taittumassa hallituskauden lopulla vuonna 2019.

– Vaikka velkasuhde taittuu ja ensi vuoden alijäämä pienenee, emme voi sivuttaa tosiasiaa, että Suomen velkaantuminen jatkuu edelleen. Vielä ei ole näköpiirissä vuotta, jolloin tekisimme menojen ja tulojen osalta tasapainoisen budjetin.

– Olemme tehneet vuodesta 2009 pelkästään alijäämäisiä budjetteja, ja jotkut vielä kehtaavat vakavalla naamalla puhua jakovarasta, Jaskari hämmästelee.

Jaskari korostaa, että vaikka velkaantuminen jatkuu, suunta hallituksella on oikea. Velkaa otetaan vähemmän ja julkinen talous vahvistuu.

Jaskari myös toivoo, että budjettiriihessä mahdollisesti tehtävillä veromuutoksilla luodaan ihmisille tulevaisuudenuskoa. Siksi verotusta olisi suunnattava entistä enemmän työtä, yrittäjyyttä ja riskinottoa kannustavaksi.

– Meillä ei ole syytä synkistelyyn. Taloutemme kasvaa viimein laajalla rintamalla lähes vuosikymmenen koomajakson jälkeen, mistä on tietysti oltava tyytyväinen. Tyytyväisyys ei kuitenkaan saa vaihtua toimettomuudeksi, koska hallituksella on vielä paljon reformisavottaa edessä. Hyvät kasvuluvut eivät ole korjanneet taloutemme rakenteellisia ongelmia, vaan niiden kimppuun on käytävä budjettiriihessä.

– Nykyinen korkeasuhdanne on otollista aikaa tehdä rakenteellisia uudistuksia, jotka vahvistavat työllisyyttä ja kasvua. Ellei perhevapaiden ja esimerkiksi työmarkkinoiden uudistuksia saada eteenpäin, hyvin liikkeelle lähtenyt kasvumme uhkaa hidastua nopeasti tulevina vuosina.