Näin Suomessa aloittava halpataksi toimii – kyydit alkaen 2 euroa

Kyyti-halpataksipalvelu aloittaa toimintansa Oulussa torstaina. Kyyti tarjoaa taksimatkat alkaen kahden euron hintaan. Varausmaksua ei veloiteta.

– Kyyti on palvelu, joka liikennemarkkinoilta puuttuu – eikä ainoastaan Suomessa vaan globaalisti. Liikkumispalvelujen käyttäjille matkan ensimmäinen ja viimeinen osuus on usein hankalin, ja Kyyti ratkaisee tämän ensimmäisen ja viimeisen mailin ongelman, toteaa toimintaa operoivan Tuup Oy:n toimitusjohtaja Pekka Möttö tiedotteessaan.

Kyyti on henkilökuljetuspalvelu, jossa asiakas voi vaikuttaa Kyydin hintaan valitsemalla itselleen sopivan palveluluokan. Kyydillä on kolme palveluluokkaa:

Express on taksimainen ”suorinta tietä” -palveluluokka, joka on hinnaltaan perinteistä taksia merkittävästi halvempi.

Flex on palveluluokka, jossa asiakas on valmis joustamaan hieman odotus- tai matka-ajassa. Flex on hinnaltaan Expressiä edullisempi.

Smart-palveluluokassa asiakas on valmis joustamaan reilusti saadakseen Kyydin hämmentävän halvalla hinnalla.

Kyydin edullinen hinta perustuu jakamiseen ja autojen tehokkaaseen käyttöön. Kyydit voidaan tarjota kaikille edullisesti, kun kaikki hyväksyvät, että Kyydissä voi olla muitakin matkustajia.

Kyydin varauksesta ei peritä erillisiä varaus- tai ennakkotilausmaksuja. Kyydin hinta ilmoitetaan etukäteen ja Kyyti maksetaan tilattaessa sovelluksella. Kuljettajalle ei Kyytiä voi maksaa.

– Kyyti on edistyksellisellä teknologialla toteutettu, moderni, jaettuun hyötyyn perustuva palvelu, jossa kuljetuskapasiteettia käytetään mahdollisimman tehokkaasti mahdollisimman monen asiakkaan palvelemiseen. Kyyti sijoittuu palveluna perinteisen taksin ja joukkoliikenteen väliin, Möttö toteaa.

Kyyti lanseerataan ensimmäisenä Suomessa Oulussa. Kevään aikana Kyyti-palvelu tulee saataville myös Tampereella ja Turussa. Helsingissä on tavoitteena käynnistää palvelu myöhemmin tänä vuonna.

Kyytejä voi alkuvaiheessa tilata Tuup -sovelluksen kautta, joka on ladattavissa ilmaiseksi Google Play ja App Store -kaupoissa.

Kyyti tarjoaa ratkaisun myös syrjäseutujen liikenteen ongelmiin.

– Samaa älykkyyttä, jonka olemme kehittäneet Kyyti-palvelua varten, voi suoraan käyttää syrjäseutujen palveluongelmien ratkaisemiseen. Siellä on harvakseltaan tarvetta, mutta tarve on sitäkin isompi, eikä perinteinen joukkoliikenne koskaan syrjäseuduille palaa.

– Älykkään teknologian avulla näihin tarpeisiin on mahdollista vastata joustavasti. Yhteiskunta voi säästää miljoonia euroja yhdistelemällä järkevästi eri kuljetustarpeita siellä, missä joukkoja ei joukkoliikenteelle riitä. Ratkaisu tulevaisuuden liikkumisongelmiin on joustavasti kysyntään vastaava palveluntarjonta, Möttö linjaa.